Sarah Silbiger/REUTERS US-Außenminister Antony Blinken mit seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi (Washington, 26.10.2023)

Yun Sun hat das Kernziel der Gespräche, die Chinas Außenminister Wang Yi Ende vergangener Woche in Washington führte, präzise auf den Punkt gebracht. Die Beziehungen zwischen der Volksrepublik und den Vereinigten Staaten verbessern? Nein, stellte die Expertin vom Washingtoner Stimson Center trocken fest; von einer »Verbesserung« der Beziehungen sei in der US-Hauptstadt nicht die Rede gewesen. Der Begriff, der verwendet worden sei, um zu beschreiben, worum es ging, sei ein anderer: »Stabilisierung«, das Bemühen, ein endgültiges Abgleiten des Konflikts in die offene Eskalation zu verhindern. War das gelungen? Sun gab sich bedeckt. Beide Seiten hätten sich jedenfalls an einer Stabilisierung versucht, hielt sie fest; doch sei nicht klar, »wie lange sie anhalten wird«.

Zehn Stunden lang soll Wang während seines dreitägigen Besuchs auf höchster Ebene verhandelt haben: drei Stunden, so wird berichtet, mit dem Nationalen Sicherheitsberater Jacob Sullivan, sechs Stunden mit seinem Amtskollegen Antony Blinken und eine Stunde mit Präsident Joseph Biden. Die, wie es hieß, durchaus kontrovers, aber sachorientiert geführten Gespräche knüpften an Besuche gleich dreier US-Minister in den vergangenen Monaten in China an: Blinken war im Juni in Beijing eingetroffen, US-Finanzministerin Janet Yellen im Juli, US-Handelsministerin Gina Raimondo Ende August. Außerdem hatte Wang im September in Malta mit Sullivan Gespräche geführt. Aus Sicht der Vereinigten Staaten ging es vor allem darum, die eigene, aggressiv antichinesische Politik, etwa die immer umfassenderen Halbleitersanktionen, durch Gespräche etwas abzufedern – in der Hoffnung, Chinas Reaktionen etwas dämpfen zu können. Wirklich erfolgreich waren die USA damit bisher allerdings nicht.

Risikominderung stand auch bei Wangs Besuch in Washington auf dem Programm. Die US-Regierung dringt bereits seit geraumer Zeit darauf, direkte Kanäle zwischen den Streitkräften beider Länder wiederherzustellen, die China gekappt hat, nachdem im August vergangenen Jahres die damalige Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, mit einem Besuch in Taipeh Beijing gezielt provoziert hatte. Der Bedarf an derlei Kanälen für Notfälle liegt offen zutage. Am Dienstag vergangener Woche etwa flog ein chinesischer Kampfjet bis auf wenige Meter an einen US-B-52-Bomber heran, der über dem Südchinesischen Meer manövrierte. Aus Sicht Beijings ist das chinesischer Luftraum; Washington erkennt dies aber bekanntlich nicht an. Derlei Fälle häufen sich; laut US-Angaben sind es seit Herbst 2021 mehr als 180 gewesen, und es kommen noch Beinahezusammenstöße von Kriegsschiffen der beiden Länder hinzu. Gäbe es Notfallkanäle, dann könnte man, so die US-Sicht, die Gefahr einer ungewollten Eskalation verringern, falls es einmal zu einer Kollision kommt. Chinas Perspektive lautet freilich, dass sich dies am einfachsten erreichen lässt, indem US-Militärjets nicht mehr vor fremden Haustüren patrouillieren.

Neben »gefährlichen Handlungen über dem Südchinesischen Meer« standen bei Wangs Gesprächen auch die altbekannten Inselstreitigkeiten in dem Gewässer auf der Tagesordnung. Aktuell gibt es vor allem Streit um das Second Thomas Shoal, ein Riff rund 200 Kilometer westlich der indonesischen Insel Palawan, auf das die Philippinen und China Anspruch erheben. Um seinen Anspruch deutlich zu markieren, ließ Manila 1999 ein ausgemustertes Kriegsschiff auf das unter der Wasseroberfläche gelegene Riff auflaufen; seitdem sind in ihm einige philippinische Soldaten stationiert. Seit Ende 2021 spitzt sich der Konflikt zwischen Manila und Beijing um das Riff zu. Kürzlich wurden dabei Schiffe der philippinischen Küstenwache, so hieß es in Manila, von chinesischen Schiffen gefährlich gerammt. Präsident Biden warnte anschließend, jede militärische Aktion gegen die philippinischen Streitkräfte löse US-Operationen gemäß dem US-amerikanisch-philippinischen Verteidigungsabkommen von 1951 aus. Alle Beteiligten wissen aber: Washington kann aktuell keinen dritten bewaffneten Konflikt neben den Kriegen um die Ukraine und in Nahost brauchen. Das dürfte in Manila die Zweifel bestärken, sich des Schutzes durch die USA im Fall eines eskalierenden Konflikts wirklich sicher zu sein.

Über die alten Streitthemen zwischen den USA und China hinaus ging es bei Wangs Besuch in Washington auch um den Gaza-Krieg. Die Vereinigten Staaten hoffen, die Volksrepublik könne auf Iran einwirken, um die Ausweitung des Kriegs zu einem Flächenbrand zu verhindern, der den gesamten Nahen und Mittleren Osten umfasst. Der würde nämlich US-Kräfte in der Region binden und ihre Konzentration auf den Machtkampf gegen China verhindern. Beijing hat seinerseits kein Interesse daran, dass mit Iran ein Land, das zum 1. Januar formal dem BRICS-Bündnis beitreten soll, vorher in einem Krieg versinkt. Womöglich können Biden und sein Amtskollege Xi Jinping bald persönlich über die Lage in der Region sprechen: Washington hofft, dass ein Treffen zwischen ihnen am Rande des APEC-Gipfels Mitte November in San Francisco zustande kommt. Beijing hat noch nicht offiziell zugesagt. Es will wohl, so vermutet Stimson-Expertin Sun, einen Gesichtsverlust für den Fall vermeiden, dass ein neuer US-amerikanisch-chinesischer Eklat das Treffen quasi in letzter Minute zunichtemacht.