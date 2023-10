Stringer/REUTERS Unglücksort: Kohlebergwerk von Arcelor-Mittal in Karaganda/Kasachstan

Nach einem schweren Unglück in einem Kohlebergwerk in der früheren Sowjetrepu­blik Kasachstan ist die Zahl der Toten auf 42 gestiegen. Nach vier vermissten Bergleuten werde einen Tag nach der verheerenden Explosion im Gebiet der Industriestadt Karaganda noch gesucht, teilte der kasachische Zivilschutz am Sonntag mit.

In dem Kohlebergbauschacht Kostenko hatte sich am Sonnabend morgen eine Methangasexplosion ereignet, während sich mehr als 250 Bergleute unter Tage aufhielten. Es handelt sich um das schwerste Unglück dieser Art seit Jahren – in dem zentralasiatischen Staat, der im Norden an Russland und im Osten an China grenzt. Für Sonntag hatte Präsident Kassym-Schomart Tokajew einen landesweiten Trauertag ausgerufen.

Die kasachischen Behörden warfen der Betreiberfirma Arcelor-Mittal angesichts der neuen Katastrophe schwere Versäumnisse bei den Sicherheitsvorkehrungen vor. Im Onlinedienst Telegram schrieb die Regierung laut einem Bericht von Spiegel, sie strebe nun die Verstaatlichung der kasachischen Tochter an. Dem Konzern droht damit der Verlust seines Geschäfts in dem Land, das mit seinen enormen Vorkommen an Eisenerz, Kohle, Erdöl und -Gas sowie auch Uran auch ein wichtiger Handelspartner der EU ist.

Insgesamt sei der Betrieb in acht Kohlegruben des europäischen Konzernriesen zeitweilig eingestellt, um die Vorrichtungen zum Schutz vor dem hochexplosiven Grubengas zu überprüfen, hieß es. In den Minen des Konzerns sei es immer wieder zu tödlichen Zwischenfällen gekommen. Kasachischen Medien zufolge habe es in den vergangenen rund 20 Jahren mehr als zwei Dutzend Grubenunglücke in dem Land gegeben. Dabei starben mehr als 100 Menschen.

Arcelor-Mittal ist der zweitgrößte Stahlproduzent der Welt. Er sitzt in Luxemburg – wird aber von London aus gelenkt. Größter Anteilseigner sind die Familie des Konzernchefs Lakshmi Mittal und – mit deutlichem Abstand – der luxemburgische Staat. In Kasachstan betreibt der Konzern rund ein Dutzend Bergwerke. Nach einem tödlichen Unfall 2022 drohte die Regierung damit, Arcelor-Mittal die Zulassung zu entziehen. (jW)