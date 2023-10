Mohannad Darabee

Auf der von junge Welt veranstalteten Tageskonferenz in Berlin gingen unabhängige Wissenschaftler am Sonntag der Blutspur der Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN) bis zur Gegenwart nach. Aufgezeigt wurden von Experten wie Moss Robeson aus New York (links im Bild, mit Moderatorin Susann Witt-Stahl) Netzwerke der Faschisten und ihrer Lobby in Parteien, Denkfabriken und Militär in der Ukraine und der westlichen Welt. Rund 250 Teilnehmer im Berliner ND-Gebäude sowie ständig 500 Zuschauer im Livestream verfolgten die Konferenz. (jW)