Sie haben vor kurzem mehrere europäische Länder besucht. Was war der Anlass dafür?

Ich will als Abgeordneter im sri-lankischen Parlament weiter darauf hinweisen, dass 14 Jahre nach Ende des Bürgerkrieges zwischen den LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam, jW) und der Regierung der strukturelle Genozid gegen die tamilische Bevölkerung weitergeht. Es gibt keine Aufarbeitung der Kriegsverbrechen oder des Schicksals von 150.000 Verschwundenen. Die Vereinten Nationen verweisen immer noch darauf, dass dies im Land selbst passieren müsse. Aber das ist widersinnig. Das würde bedeuten, dass das sri-lankische Regime über sich selbst richtet, das wird eben niemals passieren. Von der Bundesregierung wollen wir, dass sie sich dafür einsetzt, die Kriegsverbrechen von 2009 an den Internationalen Strafgerichtshof zu verweisen. Bei dieser Reise war ich auch in Italien, Belgien, Dänemark, den Niederlanden und Frankreich. In den Niederlanden gab es ein Treffen mit dem Außenministerium. Daneben ist es mir wichtig, mich mit NGOs und natürlich der tamilischen Diaspora zu treffen und zu beraten.

Sie selbst wurden vor kurzem Opfer eines Angriffs. Wie kam es dazu?

Seit 2009 veranstalten wir jedes Jahr einen Gedenkmarsch durch die tamilischen Gebiete im Norden und Osten der Insel. Bisher gab es kleinere Störungen und Provokationen, aber keine gewalttätigen Angriffe. Das war diesmal anders. Ein singhalesisch-nationalistischer Mob hat uns angegriffen, es gab Verletzte. Die Polizei hat nichts gegen die Angreifer unternommen. Die Botschaft dahinter war klar: Ihr demonstriert nur, wenn wir es zulassen.

Sie werfen der Regierung systematischen Landraub vor. Können Sie das begründen?

Dabei handelt es sich um eine der Hauptmotivationen der Zentralregierung für die Repressionen gegen die tamilische Bevölkerung. Das ist der springende Punkt seit Abzug der Briten und der Staatsgründung Sri Lankas im Jahr 1948.

Haben Sie ein konkretes Beispiel?

Davon gibt es viele, sie ziehen sich durch die Geschichte. Ganz aktuell wird im Osten der Insel seit über 40 Tagen protestiert. Es geht um Weideland, das von den dort lebenden Tamilen seit über 100 Jahren zur Rinderzucht benutzt wird. Nebenan in Polonnaruwa leben Singhalesen. Jetzt kommen aber Siedler von dort in den Bereich nach Batticaloa, pflügen das Weideland für Reisanbau und vertreiben die Rinder. Sie besetzen diese Fläche einfach. Es handelt sich um eine Vertreibungsstrategie. Die Wassertanks werden zerstört und die Hütten in Brand gesteckt, und das, obwohl den angestammten Tamilen dieses Land per Gesetz zusteht. Aber wer protestiert und sich an die Behörden wendet, wird verhaftet und eben nicht nach Batticaloa, sondern in Polonnaruwa auf die Polizeistation gebracht. Dort traut sich kein Anwalt hin, der einen Tamilen verteidigen will, er würde von der ansässigen Bevölkerung angegriffen werden. Daher bleibt den Tamilen nur, ein angebliches Geständnis zu unterschreiben, dann werden sie nach zwei Wochen Haft wieder entlassen. Ich selbst bin dort auch nicht sicher.

Aber sie haben vor kurzem vor Gericht Recht bekommen, stimmt das?

Ja, das war im Distrikt Mullaitivu. Angeblich seien dort bei Ausgrabungen buddhistische Fundstücke entdeckt worden. Das Land wurde daher enteignet, aber nicht um eine archäologische Forschungsstätte zu errichten, sondern um einen weiteren Tempel zu bauen. Wir haben protestiert und von einem Gericht Recht bekommen. Das Resultat ist, dass der Richter, der uns recht gegeben hat, von Vorgesetzten einbestellt wurde und sich nun im Ausland befindet. Er hat eine Notiz hinterlassen mit dem Hinweis, dass er sein Amt abgibt, weil er seines Lebens nicht mehr sicher ist.

Auch ein Richterspruch hat nicht für die Durchsetzung gesorgt?

Genau darum geht es. Es findet keine Verständigung oder Aufarbeitung statt. Die Regierung suggeriert der singhalesischen Bevölkerung ganz offen, dass der Krieg gewonnen wurde und ganz Sri Lanka ein buddhistisches Land ist. Es handelt sich um eine permanente feindliche Landnahme und Vertreibung. Wir hingegen akzeptieren alle Völker und Religionen, aber unser Recht auf Selbstbestimmung muss endlich im Land und international anerkannt werden.