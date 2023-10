picture alliance / Felix Kästle/dpa Preise steigen, Renten sinken: Eine Rentnerin schüttet den Inhalt ihres Geldbeutel auf den Küchentisch

Die monatlich ausgezahlte Rente von Neurentnern ist 2022 im Vergleich mit der durchschnittlichen Rente von älteren Menschen, die schon länger Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung beziehen, gesunken. Die Neurentner erhielten im Durchschnitt 1.084 Euro im Monat und damit 15 Euro weniger als die Bestandsrentner. Das geht aus einer Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage der Bundestagsfraktion von Die Linke hervor, über die die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland am Wochenende berichteten.

Die Zahlen ergeben sich aus statistischen Daten der Deutschen Rentenversicherung. Dietmar Bartsch, Vorsitzender der Fraktion Die Linke, bezeichnete die Entwicklung bei der gesetzlichen Rente gegenüber den RND-Zeitungen als »sehr bedenklich«. »Wenn Neurentner weniger Geld in der Tasche haben als Bestandsrentner, ist das eine fatale Entwicklung«, so Bartsch. Die Renten seien keineswegs stabil, wie das Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) behaupte. Menschen mit niedrigen Löhnen und prekärer Erwerbsarbeit, insbesondere im Osten, kämen nun in der Rente an. Aus den Zahlen geht hervor, dass in Ostdeutschland auch bei Frauen die Neurenten gesunken sind, während sie im Westen stiegen.

Obwohl die Aussicht auf das Rentnerdasein in den allermeisten Fällen mit der Einstellung auf ein karges monatliches Budget verbunden ist, bleibt derweil die »Rente mit 63« populär. Die Zahl der Anträge auf abschlagsfreie Rente nach 45 Arbeitsjahren ist im laufenden Jahr stark gestiegen. Bis Ende September gab es 245.289 neue Anträge, berichtete Bild am Sonnabend unter Berufung auf Zahlen der Rentenversicherung. Das seien 16,8 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Rentenversicherung führt das darauf zurück, dass immer mehr Beschäftigte der geburtenstarken Jahrgänge der Nachkriegsjahrzehnte ins Rentenalter kommen. Was diese Zahlen indes auch zeigen: Kaum jemand ist bereit, für den Chef auch nur einen Monat länger zu arbeiten als nötig. Politisch kein unwichtiger Befund, denn die nächsten Vorstöße zur weiteren Erhöhung des Renteneintrittsalters werden kommen.