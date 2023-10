Taylor Swift ist mit 20 Gewinnchancen Favoritin bei der diesjährigen Vergabe der Billboard Music Awards. Die 33jährige wurde unter anderem in den Sparten Top Artist, Top Female Artist und Top Country Artist nominiert. Ihr folgen Sängerin SZA und Country-Star Morgan Wallen mit Nominierungen in jeweils 17 Sparten. Der kanadische Sänger The Weeknd erhielt 16 Nennungen. Das gaben die Preisverleiher am Donnerstag bekannt. (dpa/jW)