Der russische Präsident Wladimir Putin hat von der Raumfahrtbranche seines Landes ein schnelleres und kommerziell erfolgreicheres Arbeiten gefordert. Die Zahl russischer Satelliten müsse um ein Mehrfaches wachsen, auch sollten die Starts kostengünstiger werden, sagte Putin bei einem Besuch im Raumfahrtzentrum in Koroljow bei Moskau am Donnerstag. Russland müsse auch bei mehrfach verwendbaren Trägerraketen vorankommen. Das erste Segment einer neuen russischen Raumstation als Ersatz für die alternde Internationale Raumstation (ISS) solle 2027 ins All gebracht werden, gab der russische Präsident vor. (dpa/jW)