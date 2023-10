Trotz des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine organisiert die Europäische Union nach einer Pause im vorigen Jahr im November wieder ein Filmfestival in Moskau. Unter dem Slogan »Kino vereint« werden in der Zeit vom 1. bis 15. November 21 Filme aus Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Tschechien, Luxemburg und anderen EU-Staaten überwiegend online und gratis zu sehen sein, wie die EU-Vertretung in Moskau mitteilte. Die EU wolle zeigen, dass die Beziehungen »zwischen Europäern und Russen« fortgesetzt werden können, sagte der EU-Botschafter Roland Galharague in Moskau.(dpa/jW)