Der Filmpreis der Stadt Hof geht in diesem Jahr an den Dokumentarfilmer und Filmmanager Stefan Paul. Wie die Stadt Hof am Donnerstag mitteilte, war Paul seit 1969 über Jahrzehnte hinweg den Hofer Filmtagen eng verbunden. Verschiedene Filme gehörten zum Programm der Filmtage, so etwa »Hotel Deutschland« im Jahr 1991 oder »Hotel Deutschland 2« im Jahr 2011. Paul ist unter anderem Chef der Arsenal-Filmverleih GmbH mit Sitz in Tübingen. (dpa/jW)