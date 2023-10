Mehr als 50 Jahre nach der Trennung erscheint am 2. November der letzte Song der Beatles. »Now And Then« war in den späten 1970er Jahren von John Lennon geschrieben und gesungen worden. Nach seiner Ermordung 1980 hatte Lennons Witwe Yoko Ono die Aufnahme den verbleibenden drei Ex-­Beatles Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr übergeben, die weitere Teile einspielten. Doch die damaligen Mittel erlaubten es nicht, Lennons Stimme herauszuarbeiten. Gemeinsam mit Ringo Starr (83) hatte Paul McCartney die Arbeiten an dem Song im vergangenen Jahr beendet. Der 2001 verstorbene Harrison hatte in den 1990ern bereits E- und akustische Gitarre eingespielt. (dpa/jW)