Anas al-Shareef/REUTERS Helfer suchen Überlebende nach einem israelischen Angriff auf den Norden Gazas am Freitag

Die Bedingungen für eine Freilassung der in Gaza festgehaltenen Geiseln werden konkreter. Nach einem Treffen des Hamas-Vertreters Musa Abu Marsuk am Donnerstag mit russischen Diplomaten im Moskauer Außenministerium, zitierte die Zeitung Kommersant am Freitag ein palästinensisches Delegationsmitglied mit den Worten: Man brauche Zeit, um all diejenigen ausfindig zu machen, die am 7. Oktober von verschiedenen palästinensischen Gruppierungen entführt worden seien. »Um sie im Gazastreifen zu finden und dann freizulassen«, sei jedoch ein »ruhiges Umfeld« erforderlich, sagte Abu Hamid. Er bekräftigte die Absicht der Hamas, »zivile Gefangene« freizulassen. Bislang sind vier Geiseln freigelassen worden. Die Vermittlungsbemühungen zwischen den beiden Seiten werden laut Al-Dschasira von Ägypten und Katar geleitet.

In Gaza stieg die Zahl der durch Israels Luftangriffe Getöteten am Freitag unvermindert an: 7.326 Tote wurden gemeldet. Gegenüber der Behauptung, die Zahlen seien nicht glaubhaft – etwa von US-Präsident Joseph Biden verbreitet –, verwahrten sich internationale Organisationen. Zum einen habe die Weltgesundheitsorganisation über Jahre keinen Anlass für Zweifel an Zahlen dieser Gesundheitsbehörden (in Gaza) gehabt, sagte der WHO-Vertreter für die besetzten palästinensischen Gebiete, Richard Peeperkorn, am Freitag. Zum anderen mache es auch keinen Unterschied, ob es tausend mehr oder weniger Opfer gebe – die humanitäre Lage im Gazastreifen sei katastrophal, die Zahl der Opfer durch israelische Angriffe enorm. Demnach funktionierten 23 der insgesamt 35 Krankenhäuser im Gazastreifen nur noch teilweise. Es müsse teils auf dem Fußboden operiert werden, sagte Peeperkorn. Zweidrittel der 72 kleineren Gesundheitsstationen seien geschlossen.

Der Chef des für Palästina zuständigen UN-Hilfswerks UNRWA, Philippe Lazzarini, erklärte ebenfalls, die Angaben der Hamas seien auch in früheren Konflikten mit Israel »nicht angezweifelt« worden. Er bestätigte zudem, dass bislang »mindestens 57« UN-Mitarbeiter im Gazastreifen getötet wurden. Die Hamas reagierte mit einer 212 Seiten langen Liste der Getöteten. Und Lazzarini warnte: »Menschen in Gaza sterben nicht nur durch die Bomben, es werden bald noch sehr viele mehr an den Folgen der Abriegelung sterben.« Seit Beginn des Vergeltungskriegs Israels gegen Gaza am 7. Oktober sind lediglich 74 Lkw mit Hilfsgütern in Gaza eingetroffen, zuvor waren es täglich 500. Etwa 1,4 Millionen Menschen sind innerhalb der Enklave auf der Flucht.

Unberührt davon setzt Israel seinen Krieg fort. Donnerstag nacht habe es einen weiteren Vorstoß ins Zentrum Gazas gegeben. Der »gezielte Angriff« am Boden sei laut Armee von Kampfjets und Drohnen unterstützt worden. Parallel dazu sei die Bombardierung im gesamten Gazastreifen fortgesetzt worden. Gegen die bevorstehende Bodenoffensive sprechen sich nach einer am Freitag veröffentlichten Meinungsumfrage jedoch fast die Hälfte der Israelis aus Sorge um die in Gaza festgehaltenen Geiseln aus. Knapp ein Drittel ist aber der Meinung, die Offensive solle »unverzüglich« beginnen, berichtete die Zeitung Maariv. Bei Raketenangriffen der palästinensischen Seite auf verschiedene Städte in Israel als »Reaktion auf die Angriffe auf Zivilisten« wurden am Freitag in Tel Aviv sechs Personen verletzt.