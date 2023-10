IMAGO/Xinhua »Ich gelobe«: Der neue Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Michael Johnson (25.10.2023)

Nach einer zweistelligen Zahl von Abstimmungsgängen hat die republikanische Mehrheit des US-Repräsentantenhauses den konservativen Verfassungsrechtler Michael Johnson am Mittwoch zum neuen Speaker gewählt. Die Abstimmung war notwendig geworden, nachdem der bisherige Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, der Republikaner Kevin McCarthy, mit den Stimmen von acht Rechtsaußenabgeordneten seiner eigenen Partei sowie den Stimmen der demokratischen Minderheit in der größeren Kammer des Parlaments der Vereinigten Staaten vor rund drei Wochen abgewählt worden war. Das Amt des Speakers entspricht dem eines deutschen Parlamentspräsidenten.

Zur komplizierten Vorgeschichte: Auslöser der Abwahl war, dass McCarthy einen Übergangshaushalt für 47 Tage zur Abstimmung gestellt hatte. Dieser erhielt in der demokratischen Fraktion mehr Zustimmung als in der republikanischen, wo er nur von einer knappen Mehrheit unterstützt worden war. In der Folge stellte der republikanische Abgeordnete Matthew Gaetz einen Abwahlantrag gegen McCarthy, dem – trotz der vorherigen Abstimmungskoalition in der Haushaltsfrage – auch die demokratische Fraktion zustimmte.

Zunächst hatte die republikanische Fraktion ihren Mehrheitsführer Stephen Scalise nominiert. Mangels ausreichender Unterstützung aus den eigenen Reihen zog dieser jedoch seine Kandidatur zurück, noch bevor es zu einer Plenarabstimmung kam. Ihm rückte zunächst der von Expräsident Donald Trump unterstützte James Jordan nach, dieser verlor jedoch drei Anläufe zur Wahl des Vorsitzenden. Es folgte Thomas Emmer, der für die Fraktionsdisziplin zuständig ist. Der Gründer des Onlinemediums Punchbowl News, Jacob Sherman, urteilte, dass Emmer – gemessen an seinem Abstimmungsverhalten zu verschiedenen Themen – der liberalste Kandidat zwischen Scalise und Jordan gewesen sein. So stimmte er 2020 für die Zertifizierung des Präsidentschaftswahlergebnisses und für eine bundesgesetzliche Absicherung der gleichgeschlechtlichen Ehe. »Ich habe viele wundervolle Freunde, die Vorsitzende des Hauses werden wollen«, schrieb Trump nach der Nominierung Emmers in seinem Kurznachrichtendienst »Truth Social«, »Tom Emmer, den ich nicht gut kenne, ist keiner davon.« Seine Einmischung zeigte wohl Wirkung, denn wenige Stunden später kündigte Emmer seine Nominierung auf. Der vierte und letzte Kandidat, Johnson, wurde schließlich in einer Abstimmungsrunde gewählt, in der ausschließlich Trump-Anhänger zur Wahl standen. Der Expräsident postete: »Alle Kandidaten 100 Prozent Trump.«

Der konservative Johnson erkannte im Unterschied zu Emmer das Wahlergebnis von 2020 nicht an, stimmte gegen die Absicherung der gleichgeschlechtlichen Ehe und auch gegen den Übergangshaushalt, dessen Einbringung und Verabschiedung den Sturz McCarthys auslöste. Am Mittwoch abend mitteleuropäischer Zeit wurde Johnson mit 220 gegenüber 209 Stimmen für den demokratischen Minderheitenführer Hakeem Jeffries gewählt. Ein republikanischer und drei demo­kratische Abgeordnete beteiligen sich nicht an der Abstimmung.

Ob sich die demokratische Fraktion mit der Beteiligung an der Abwahl McCarthys einen Gefallen getan hat, wird sich erst noch bei den kommenden Haushaltsberatungen zeigen müssen. Im Unterschied zu seinem Votum bei der Haushaltsabstimmung kündigte Johnson am Montag an, nunmehr einen weiteren Übergangshaushalt für die Zeit bis zum 15. Januar oder 15. April vorzuschlagen – die regulären Beratun­gen aber bis ins nächste Jahr ziehen zu wollen.