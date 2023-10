Marcus Brandt/dpa Gereicht hat das Geld zunächst nur für knapp 100 Meter: Blick auf die Baustelle am Freitag in Hamburg

Die Bürgerschaftsfraktion Die Linke hatte von Anfang an gewarnt: Das Hamburger Prestigeprojekt »Elbtower«, der Bau eines 245 Meter hohen Wolkenkratzers an der Elbe, werde als Bauruine enden, falls das Imperium des Investors zusammenbricht. Jetzt könnte dieses Szenario Realität werden. Wie das Hamburger Abendblatt zuerst berichtete, hat der hessische Baukonzern Lupp, der mit der Errichtung des Rohbaus beauftragt ist, seine Bautätigkeit vorerst eingestellt. Die Begründung: ausstehende Zahlungen des Bauherren, der Firma Signa Prime Selection des österreichischen Milliardärs René Benko.

Bisher sind etwa 100 Meter des Elbtowers gebaut, den der heutige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in seiner Zeit als Erster Bürgermeister auf den Weg brachte. Doch seit Wochen häufen sich Meldungen, dass es bei Benkos Holding Signa, zu der auch die mehrfach insolvent gegangene Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof (GKK) gehört, heftig kriselt. Seit dem Sommer lässt sich das Unternehmen von Deutschlands bekanntesten Insolvenzfachmann, Arndt Geiwitz, beraten. Wie lange befürchtet, ist Benko in Bedrängnis geraten, weil die Immobilienpreise nicht mehr in dem Maße steigen wie früher. Er verkauft, wie Bild meldete, eine Firma nach der anderen, um liquide zu bleiben. In Hamburg stößt Signa nach Angaben des NDR das Bürogebäude Flüggerhaus am Rödingsmarkt ab und stoppte den Bau der Gänsemarktpassage.

Mit dem Baustopp trete das ein, »wovor Die Linke immer gewarnt hat«, heißt es in einer Mitteilung der Fraktion vom Freitag. Mit einer Höhe von 100 Metern sei der Turmrohbau bereits weithin sichtbar: »Eine derart große Bauruine würde die Stadt unter Druck setzen, damit sie alles für den Weiterbau tut.« Heike Sudmann, stadtentwicklungspolitische Sprecherin der Fraktion, sieht das Problem bereits darin, dass die Stadt sich auf einen »windigen Investor« wie Benko eingelassen habe. »Korruptionsvorwürfe, undurchsichtige Geschäftsmodelle und finanzielle Risiken« hätten den Senat trotz aller Warnungen nicht davon abgehalten, mit dem Österreicher Verträge abzuschließen, erklärte die Linke-Politikerin am Freitag gegenüber junge Welt.

Das aber sei »quasi im Blindflug« geschehen. Vorvermietungsverträge und den Nachweis über finanzielle Sicherheiten hätten die Senatsvertreter selbst nicht gesehen. Statt dessen verließen sie sich Sudmann zufolge auf die Prüfung der finanzierenden Banken und Versicherungen. Es stelle sich die Frage, wie es überhaupt zu den aktuellen Zahlungsschwierigkeiten kommen konnte. Laut Grundstückskaufvertrag müsse der Käufer nachweisen, dass ihm »jedenfalls die für den Baubeginn und die Fertigstellung des Rohbaus erforderlichen Mittel« von mindestens 100 Millionen Euro »zur Verfügung stehen«.

Mit dem Bau des Wolkenkratzers war Ende 2021 begonnen worden. Es war das letzte große Projekt, das Olaf Scholz kurz vor dem Weggang nach Berlin der Hansestadt aufs Auge drückte – trotz Widerständen auch in der eigenen Partei. Mit viel Pathos präsentierte der Sozialdemokrat im Februar 2018 bei einem seiner letzten Auftritte als Senatschef die konkreten Pläne für das gigantische Hochhaus. Bei der Präsentation des Projekts im März 2017 berief er sich ausgerechnet auf den früheren Oberbaudirektor Fritz Schumacher (1869–1947), der maßgeblich zur Stadtentwicklung beigetragen hatte und einem bodenständigen Stil verpflichtet war. Schumacher hatte verhindert, dass Hamburgs Stadtbild durch Wolkenkratzer verschandelt wurde.