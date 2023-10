Uncredited/U.S. Indo-Pacific Command/AP Electronic Frontier: Kampfjet über dem Südchinesischen Meer (27.10.2023)

In der Nacht zum Freitag hat ein Funkspruch über chinesischem Seegebiet die Runde gemacht. Laut Angaben des US-Militärs habe sich ein Kampfflugzeug aus China in einem gefährlichen Manöver einem US-amerikanischen B-52-Bomber angenähert, meldete dpa. Der Pilot der J-11-Maschine sei in »unsicherer und unprofessioneller Weise« unter dem US-Flugzeug im Abstand von nur drei Metern geflogen, teilte das Kommando im Indopazifik mit. Auf X wurde ein Foto des phantomartigen Gegenübers auf hoher See veröffentlicht, darüber die Schlagzeile: »Chinesisches Kampfflugzeug beschattet aggressiv US-B-52-Bomber«.

Die Vorfälle über dem Südchinesischen Meer ereigneten sich vor dem Hintergrund eines ganz anderen Zusammentreffens: Seit Donnerstag suchen die Außenminister Chinas und der USA, Wang Yi und Antony Blinken, in Washington nach diplomatischen Lösungen für eine lange Geschichte der interkontinentalen Missverständnisse und Anspannungen. Wang sagte gegenüber Blinken, dass die beiden Länder Meinungsverschiedenheiten haben und einen »tiefgreifenden« Dialog brauchen, um die Beziehungen zu stabilisieren. Was richtig und was falsch sei, richte sich nicht danach, wer »die stärksten Arme und wer die lauteste Stimme« habe, sondern danach, wer sich an das Völkerrecht und die Normen internationaler Beziehungen halte, sagte der Chefdiplomat. Blinken sagte, er stimme Wang zu.

Die größte und die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt liegen schon seit langem über Kreuz. Die Volksrepublik steht auch aufgrund ihrer neutralen Haltung im Ukraine-Krieg und im Nahostkonflikt in der Kritik einer imperialistischen Großmacht. Schon zuletzt schienen beide Länder ihre Beziehungen mit häufigeren Visiten von Regierungsvertretern verbessern zu wollen. Vermutet wird, dass Wangs Besuch auch der Vorbereitung einer Reise von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping zum Treffen der Asien-Pazifik-Staaten Mitte November im kalifornischen San Francisco sein könnte. Dort wäre ein Treffen zwischen Xi und US-Präsident Joseph Biden möglich. Die beiden Präsidenten hätten sich jedoch schon im September auf dem G20-Gipfel im indischen Neu-Delhi treffen können, doch Xi sagte vorher ab.