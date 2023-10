IMAGO/Pond5 Images Gastgeber des diesjährigen Treffens der kommunistischen Parteien war die TKP: Fahnen der Partei bei den Gezi-Park-Protesten im Juni 2013

Am vergangenen Wochenende fand in İzmir das 23. Internationale Treffen von kommunistischen und Arbeiterparteien statt. Der türkische Staat hat die Konferenz nicht behelligt?

Das lief alles recht reibungslos. Zwei Parteien – die aus Israel und die aus dem Sudan – konnten keine Vertreter schicken, aber das lag an den kriegerischen Verwicklungen vor Ort. Am letzten Abend haben wir an einer öffentlichen Veranstaltung der TKP in İzmir teilgenommen. Da hat die Staatsmacht dann schon Präsenz gezeigt, aber die Genossen hatten das gut im Griff. Anwesend waren diesmal rund 140 Delegierte von 68 Parteien aus über 50 Ländern. Zwei Parteien wurden neu aufgenommen: die KP Kenias und eine Partei aus Kuwait.

Die Eskalation in Gaza war sicher Thema.

Gezeigt hat sich, dass es in einer Frage keine Meinungsverschiedenheiten gibt: in der Solidarität mit dem palästinensischen Volk. Da ist eine von allen Parteien getragene Erklärung beschlossen worden. Dagegen wird über die Komplexe Russland und Ukrai­ne sowie China weiter kontrovers diskutiert. Aber obwohl es da tiefe Meinungsunterschiede gibt, können wir weiter miteinander reden. Diesmal gab es allerdings keine gemeinsame Abschlusserklärung, die 2022 vor allem auf Vermittlung der kubanischen Genossen zustande gekommen war.

2022 gab es zum Ukraine-Krieg zwei verschiedene Resolutionen mit sehr unterschiedlichen Einschätzungen. Da hat sich keine Annäherung ergeben?

Nein. Die Resolutionen dazu lagen wie auch im vergangenen Jahr zur Unterschrift aus. 2022 hatte sich ergeben, dass eine Hälfte der Parteien die eine und die andere Hälfte die andere Resolution unterstützte. Ich denke, das wird in diesem Jahr bei einigen Verschiebungen ähnlich sein, kenne aber die genaue Auswertung noch nicht. Eine Kontroverse dazu im Plenum gab es aus guten Gründen nicht. Aber in kleineren Gruppen wurde intensiv diskutiert. Es gibt Einigkeit, dass die NATO der Hauptaggressor ist.

Wie stellen sich die Differenzen aktuell dar?

Die erste Position besagt, Russland ist ein kapitalistisches und imperialistisches Land, und bei diesem Krieg handelt es sich um einen innerimperialistischen Konflikt. Die zweite Position, die auch von der DKP vertreten wird, bestreitet nicht, dass Russland ein kapitalistisches Land ist, geht aber von der Annahme aus, dass dieser Krieg ein Ergebnis von Handlungen des dominierenden Imperialismus der NATO-Staaten ist, auf die der russische Staat militärisch reagiert, weil es im Grunde keinen anderen Ausweg mehr gab. Außerdem gehen wir davon aus, dass der Krieg inzwischen vom Wesen her ein Stellvertreterkrieg der NATO gegen Russland ist, der auch auf China zielt.

Das sind Positionen, aus denen sich wohl auch langfristig unterschiedliche Konzeptionen ergeben. Aus einer Position resultiert mindestens implizit eine Parteinahme für einen kriegführenden bürgerlichen Staat, während die andere Seite genau das ablehnt. Zeichnet sich da der Punkt ab, an dem festgestellt wird, dass es keine gemeinsame Diskussionsgrundlage mehr gibt?

Dafür sehe ich keine Anzeichen. Alle Seiten bemühen sich, die Gemeinsamkeiten herauszustellen. Alle Parteien kämpfen zum Beispiel gegen Waffenlieferungen an die Ukraine. Ich bin optimistisch, dass wir die Unterschiede im gemeinsamen Kampf überwinden.

Waren Parteien aus den kriegführenden Ländern vor Ort?

Ja. Aus Russland die KPRF und die Kommunistische Arbeiterpartei, aus der Ukraine die Kommunistische Partei der Ukraine und die Union der Kommunisten der Ukraine, die beide illegal arbeiten. Die drei erstgenannten vertreten die Position, die auch die DKP vertritt. Die Union der Kommunisten ist der Auffassung, dass es sich um einen innerimperialistischen Konflikt handelt, also einen Kampf der Bourgeoisie Russlands gegen den NATO-Imperialismus.

War das in İzmir vor allem ein Treffen überwiegend kleiner, relativ einflussloser Parteien?

Nein. Die chinesische KP war mit einer recht großen Delegation vor Ort und auch intensiver beteiligt als zuvor, wie ich fand. Die kubanischen Genossen waren da. Die Portugiesen und Griechen auch. Die indischen Delegierten vertraten zwei Millionenparteien. Die Reihe ließe sich fortsetzen. Insgesamt ergibt sich der Eindruck: Die kommunistische Weltbewegung ist zwar in vielen Regionen noch in der Defensive, aber sie ist höchst lebendig.