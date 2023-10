Christian Johner/dpa Claus Weselsky, Vorsitzender der GDL, spricht auf einer Kundgebung (Stuttgart, 21.10.2022)

Noch bevor die Tarifverhandlungen mit der Lokführergewerkschaft GDL überhaupt begonnen haben, schlägt die Deutsche Bahn AG (DB) eine Art Schlichtung vor. Die Gespräche könnten gleich von Konfliktberatern moderiert werden, sagte DB-Personalvorstand Martin Seiler am Freitag in Berlin. Während dieser Zeit sollte nach seinem Dafürhalten auf Streiks verzichtet werden. Außerdem will die Bahn mit der Auszahlung von 1.500 Euro als steuerfreie Inflationsprämie zu Weihnachten einen Konflikt entschärfen. Seiler erklärte, die Forderungen der GDL seien überzogen, ja »durch nichts und durch gar nichts zu erfüllen«. Die Forderungen hätten zusammen ein Volumen einer Lohnsteigerung von mehr als 50 Prozent. Allein die verlangte Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich würde bedeuten, dass man 10.000 Beschäftigte mehr einstellen müsste, klagte Seiler.

GDL-Chef Claus Weselsky wies den Vorstoß scharf zurück. Die DB habe in den vergangenen Wochen gar nicht verhandeln wollen. Jetzt versuche »Herr Seiler die Flucht nach vorne und will Verhandlungen in der Dunkelkammer stattfinden lassen«, sagte Weselsky zu Reuters TV. Verhandlungspartner seien er und Seiler, Konfliktberater gehörten nicht dazu. »Die Hinzuziehung von Dritten ist eine Eskalationsstufe.« Er sehe den Konflikt geradezu heraufziehen. »Wer sich weigert, Monate davor in der Friedenspflicht Verhandlungen zu beginnen, der legt doch schon den Grundstein dafür, dass es zu einem Konflikt kommt.«

Der bisherige Tarifvertrag mit der GDL läuft Ende Oktober aus. Die erste Verhandlungsrunde ist für den 9. November angesetzt. Laut Bahn verhandelt die GDL für knapp 10.000 Beschäftigte. Die GDL hatte zuvor eine schnelle Urabstimmung zu unbefristeten Streiks in Aussicht gestellt und Arbeitskämpfe in der Weihnachtszeit nicht ausgeschlossen. Sie verlangt unter anderem 555 Euro monatlich mehr. Die Arbeitszeit für Schichtarbeiter soll ohne Lohnkürzung von 38 Stunden auf 35 Stunden die Woche gesenkt werden. Die steuerfreie Inflationsprämie soll 3.000 Euro betragen und die Laufzeit zwölf Monate nicht übersteigen.