IMAGO/APAimages Rettung von Verwundeten, die nach einem Luftangriff unter Trümmern geborgen wurden (Gaza, 25.10.2023)

Nach tagelangem unwürdigem Gerangel um jedes einzelne Wort hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz durchgesetzt: Eine Stellungnahme der Staats- und Regierungschef der EU, die am Donnerstag beschlossen wurde, enthält keine Kritik an Israels Bomben- und Raketenkrieg gegen die Bevölkerung des Gazastreifens, sondern rechtfertigt diesen im Gegenteil als legitime Selbstverteidigung. Statt eines Waffenstillstands oder wenigstens einer Feuerpause, wie die Vertreter Spaniens, Irlands und einiger anderer EU-Mitglieder befürwortet hatten, ist in der gemeinsamen Erklärung nur von »humanitären Korridoren und Pausen für humanitäre Bedürfnisse« die Rede.

Der scheinbar winzig kleine Unterschied zwischen Einzahl und Mehrzahl beim Wort »Pause« hat es in sich: Es geht in der jetzt vereinbarten Form um Unterbrechungen der Luftangriffe zu bestimmten Zeiten und an festgelegten Orten, um insbesondere die Verteilung von Lebensmitteln zu ermöglichen. Die größten Probleme für die Menschen im Gazastreifen, die von den vor Ort tätigen Unterorganisationen der Vereinten Nationen und internationalen Hilfsorganisationen beklagt werden, tauchen in der Erklärung der europäischen Staats- und Regierungschefs gar nicht erst auf: Israel hat die Wasserversorgung unterbrochen und lässt nicht zu, dass Treibstoff durch den einzigen Grenzübergang nach Ägypten geliefert wird. Das hat unter anderem zum fast vollständigen Zusammenbruch der medizinischen Versorgung durch Gesundheitszentren und Krankenhäuser geführt.

UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, teilte am Dienstag mit, dass durch die israelischen Luftangriffe bis dahin 2.360 Kinder getötet und 5.364 verletzt wurden. Das sei »ein zunehmender Fleck auf unserem kollektiven Gewissen«, kommentierte UNICEF-Regionaldirektorin für den Nahen Osten und Nordafrika, Adele Khodr. Für Kanzler Scholz gilt das offenbar nicht: Israel sei »ein demokratischer Staat mit sehr humanitären Prinzipien«, bei dem man sicher sein könne, dass er »die Regeln beachten wird, die sich aus dem Völkerrecht ergeben«, verkündete er am Rand des EU-Gipfeltreffens von Fakten unbeirrt.

Ebenfalls am Donnerstag wurde eine gemeinsame Stellungnahme der Außenminister von neun arabischen Staaten veröffentlicht. Drei von diesen haben Normalisierungsabkommen mit Israel geschlossen. Abgelehnt und verurteilt werden dort »alle Akte der Gewalt und des Terrorismus« ebenso wie »Angriffe auf zivile Infrastruktur und Einrichtungen«. Das in der Charta der Vereinten Nationen garantierte Recht auf Selbstverteidigung »legitimiert keine Verletzungen internationalen Rechts und humanitärer Bestimmungen«, ebensowenig wie »die willkürliche Missachtung der Rechte des palästinensischen Volks«, heißt es weiter. »Das Fehlen einer politischen Lösung des palästinensisch-israelischen Konflikts« habe zu »wiederholten Akten der Gewalt und zu Leiden der palästinensischen und der israelischen Bevölkerung und der Völker der Region insgesamt« geführt.

Zwei besonders scharfe Stellungnahmen gegen Israels Gaza-Krieg kommen aus Libyen: Die Parlamente in beiden Machtzentren des politisch gespaltenen Landes, Tripoli und Benghasi, forderten am Mittwoch und Donnerstag in voneinander unabhängigen Resolutionen den Abbruch der Beziehungen zu den Ländern, die Israel unterstützen, und die sofortige Beendigung von dessen Krieg gegen den Gazastreifen.