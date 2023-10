jW

Ein jeder ist gern auf Reisen. Raus aus der eigenen Stadt, die Welt erkunden. Wir sehen neue Städte oder Länder und als Fußballfan auch neue Stadien. Leider steht der Fan dann oft im Gästeblock, in dem man nicht immer so behandelt wird, wie es angebracht wäre. Daher setzen sich viele Fans gegenüber ihrem Herzensverein dafür ein, dass Gäste­fans gleich behandelt werden – bei Eintrittspreisen, Verpflegung oder Ausstattung des Blocks mit Vorsängerpodest und Möglichkeiten, die eigenen Fahnen aufzuhängen. Das klappt mal besser, mal schlechter.

Vor kurzem war 1860 München in der dritten Liga bei Preußen Münster zu Gast. Auf dem langen Weg nach Westfalen soll es nach Ansicht der Polizei zu kleineren Sachbeschädigungen durch Sticker gekommen sein. Wahrlich eine Straftat, die an den Grundfesten des Rechtsstaats rüttelt, so dass die Polizei den Heimverein informierte und dieser umgehend der gesamten Gruppe ein Hausverbot aussprach. Die sonst übliche Rücksprache mit dem Gastverein gab es nicht. Nun sind Kollektivstrafen schon per se ein »No-Go«, das aber auch noch auf Zuruf der Polizei zu verhängen zeugt nicht von gelebter Gastfreundschaft.

Wie es mit Gastfreundschaft geht, zeigt derzeit die Berliner Hertha. Am 11. November empfängt man seit langem mal wieder die befreundeten Fans aus Karlsruhe. Um diesen eine besondere Ehre zu erweisen, verlegt man den Gästeblock einmalig vom Marathontor auf die Gegengerade. Anlass ist nicht nur die Fanfreundschaft, sondern auch der Bau des neuen Stadions in Karlsruhe. Dort steht die Fanszene hinter dem Tor. Im alten Wildpark stand der Karlsruher Fan traditionell auf der Gegengerade. Daran will man bei Hertha erinnern.

Jeder Verein sollte den Gästefan so behandeln, wie man auch mit eigenen Fans umgeht. Und wenn der Vereinsverantwortliche da nicht weiterweiß, darf er gern in der eigenen Szene nachfragen. Dort wird ihm ganz sicher geholfen.

»Sport frei!« vom Fananwalt.