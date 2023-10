Paul Childs/REUTERS Keine Atempause und den weißen Springer fest im Griff

Nach dem Sieg beim Europapokal gönnte sich Magnus Carlsen keine Atempause. Nur vier Tage später bestritt er beim Katar Masters in Lusail die Auftaktbegegnung und schien seine großartige Form konserviert zu haben. In 23 Zügen blies er den Inder L R Srihari vom Brett. Weltklassespieler tragen ihre Haut eher selten in offenen Turnieren zu Markte, doch das hohe Preisgeld lockte die Elite in das Emirat Katar. So war mit Hikaru Nakamura auch die Nummer zwei der Weltrangliste am Start, während es Fabiano Caruana vorzog, sich parallel mit der sagenhaften Ausbeute von acht Punkten aus neun Partien den USA-Meistertitel zu sichern.

Carlsens Begegnung der zweiten Runde gab dem Turnierschicksal jedoch eine jähe Wendung, denn er unterlag mit den schwarzen Steinen sensationell in nur 31 Zügen dem 23jährigen kasachischen Underdog Alisher Suleymenov, der mit einer ELO-Zahl von 2512 mehr als 300 Punkte weniger als Carlsen (2839) hatte. »Ich wurde heute völlig vernichtet. Es geht mir nicht darum, meinem Gegner, der eine tolle Partie spielte und den Sieg verdient hat, einen Vorwurf zu machen. Doch nachdem ich zu Beginn der Partie bemerkte, dass mein Opponent eine Armbanduhr trug, war ich nicht mehr in der Lage, mich zu konzentrieren«, kommentierte Carlsen auf X das aufsehenerregende Geschehen. Um Betrug mit elektronischen Hilfsmitteln zu verhindern, sind Smartphones und -watches bei Schachturnieren nicht zugelassen. Nachdem Carlsen nach einer Niederlage im Jahr 2022 den US-Amerikaner Hans Moke Niemann, der zuvor beim Spielen auf der größten Onlineplattform chess.com nachweislich mehrmals Cheating betrieb, des Betruges bezichtigt hatte, witterte man nunmehr einen neuerlichen Skandal. Eine Überprüfung der Partie ergab, dass de facto frappierende 30 der 31 Züge (96,8 Prozent) Suleymanovs mit den Empfehlungen der Computer-Engine übereinstimmten … Aus den folgenden vier Runden totalisierte der 32-jährige Norweger dreieinhalb Punkte, doch als sich ihm in Durchgang sieben die Chance bot, zur Tabellenspitze aufzuschließen, verkalkulierte er sich gegen den Inder Murali Karthikeyan und musste nach der erneuten Pleite alle Hoffnungen auf den Turniergewinn begraben. Einem Sieg in Runde acht gegen Gregory Kaidanov konnte Carlsen nur noch ein mühsames Remis gegen den Inder Abhimanyu Puranik folgen lassen und musste mit sechs Punkten über den enttäuschenden sechzehnten Platz sowie den Verlust von 17 Ratingpunkten quittieren.

Überraschend zum Turniersieger avancierte der Usbeke Nodirbek Yakubboev, indem der 21jährige seinen favorisierten Landsmann und Namensvetter Nodirbek Abdusattorow in einem wegen Punktgleichheit erforderlichen Blitz-Tiebreak mit 2:0 schlug. Beide beendeten das Open als einzige Teilnehmer mit hervorragenden sieben Punkten und blieben jeweils ungeschlagen. Der 19jährige Abdusattorov hatte zuvor in der Schlussrundenbegegnung von einem schrecklichen Fehler des Inders Arjun Erigaisi profitiert, der einzügig einen Turm einstellte, als er das Remis eigentlich in der Tasche hatte. Auf den Plätzen drei bis acht rangieren sechs Spieler mit 6,5 Punkten, darunter Hikaru Nakamura als unbesiegter Fünfter, der jedoch eine Partie zu wenig gewann, um ganz vorn einzulaufen.

Alisher Suleymenov – Magnus Carlsen, Katar Open, 2. Runde, Lusail, 12.10.2023, Damenindisch

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.a3 La6 5.Dc2 Lb7 6.Sc3 c5 7.e4 cxd4 8.Sxd4 Lc5 (Andere Hauptfortsetzungen sind 8...Sc6 und 8...d6.) 9.Sf3 (Üblicher ist 9.Sb3.) 9...Sc6 10.b4 Le7 11.Lb2 Db8 12.Td1 0-0 13.Le2 (Erst das ist neu, zuvor wurde 13.Ld3 gespielt.) 13...d6 14.0-0 Tc8?! (Carlsen möchte Druck auf den Bauern c4 ausüben, manövriert aber eine weitere Schwerfigur ins Abseits. Besser war 14...Td8.) 15.Tfe1 Lf8 16.Lf1 Se7? (Eine unglückliche Idee, eher im Igel-Stil war 16...Se5.) 17.Sb5 +/- Se8? (Ein weiterer Fehler, mit 17...Sg6 ließ sich der Schaden begrenzen.) 18.Sg5! (Es droht bereits die Attacke 19.e5 und 20.Dxh7+.) 18...Sg6 19.e5 d5 20.Db3 Le7 21.Sxf7! (Suleymanov zerstört Carlsens Königsstellung, die tragikomisch am Damenflügel gefangene schwarze Dame kann nicht zu Hilfe eilen.)

Der Kulminationspunkt: Alisher Suley­menov opfert mit 21.Sxf7! einen Springer.

21...Kxf7 22.cxd5 Lxd5 23.Txd5! (Dieses Qualitätsopfer eliminiert den wichtigsten Verteidiger.) 23...exd5 24.Dxd5+ Kf8 25.Sd4! +- (Es droht tödlich 26.Se6+ Kg8 27.Sg5+ Kh8 28.Sf7+ Kg8 29.Sh6+ Kh8 30.Dg8#.). 25...Sf4 26.Df3 Kg8 (26...g5 wird mit 27.g3! beantwortet.) 27.Dxf4 Db7 28.Sf5 b5 29.Lxb5! Lf8 (29...Dxb5 30.Sxe7+ Kh8 31.Df8#) 30.Lc4+ Kh8 31.Sh6! (Ein schöner Abschluss: Da 31...gxh6 wegen 32.Dxf8# unmöglich ist, könnte 31...De7 32.Sf7+ Kg8 33.Lb3! g6 34.Te3 Lg7 35.Sg5+ Kh8 36.Dh4! h6 37.Sf7+ mit Damengewinn folgen.) 1:0