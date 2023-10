Alamode Film Erforschung der eigenen Sexualität: Der Film »Touch me not« aus dem Jahr 2018

Es gibt zu viele Männerblicke im Pornokino – vorausgesetzt, dieses Genre wäre eindeutig definierbar und ausschließlich straight rezipierbar. Die Blickverteilung auf der Leinwand war schon im klassischen Erzählkino Hollywoodscher Prägung nicht egalitär, mit dem lustvollen Schauen von Frauen kann man dennoch rechnen. Erste Versuche, das »Privileg Blick« demokratisch zu verteilen, finden sich bereits in den frühen Sexfilmen der zwanziger und dreißiger Jahre: Als »Stags« lockten sie mit der heimlichen Lust am Zusehen; was sie zu sehen gaben, war jedoch nicht unbedingt nackt. Unverstellte Blicke auf menschliche Genitalien findet man erst im »Beaver Film« der fünfziger Jahre, er nimmt die Konventionen der heutigen Hardcorepornographie vorweg. Auf Zelluloidstreifen modelliert der heteronormative Pornofilm seither die Unlustbilanz der letzten Jahrhunderte: »Money Shot«, »Meat Shot« und zwischendurch ein halb erigierter Penis – Nahaufnahmen aus der Intimzone eines Kapitals, das sich konstant vermehren muss. Pornodarsteller wissen davon ein Lied zu singen: Erst die genitale Klimax bringt das nötige Kleingeld.

Die feministische Kritik an den Darstellungsweisen des Pornogenres ist vielfältig und kommt aus unterschiedlichen Richtungen. Spätestens seit dem Erscheinen von Linda Williams’ »Hard Core. Macht, Lust und die Traditionen des pornographischen Films« schließt eine solche den marxistischen Blick auf Pornoproduktionsverhältnisse mit ein. Auch in der feministischen Film- und Fernsehwissenschaft gilt es nicht mehr als außergewöhnlich, dass Frauen aktiv sehen und immer mehr sehen wollen. Dichotomien werden radikal in Frage gestellt, und ein anderes Kino wird gefordert – gefragt ist dabei der Blick der Medusa: Er kann sein Gegenüber versteinern oder aber eine andere Perspektive auf das, was zu sehen ist, eröffnen. Zwei Filmfestivals in Bremen und Berlin haben sich dies zum Ziel gesetzt. Sie widmen sich den Körpern der Lüste – nicht ohne queere Perspektiven darauf. Seit Dienstag findet das »18. Pornfilmfestival« noch bis Sonntag in den Berliner Kinos Moviemento und Babylon Kreuzberg statt, kuratiert von der queeren Verlegerin Manuela Kay und dem Filmemacher Jürgen Brüning. Zur selben Zeit organisiert der Verein Queerfilm e. V. das »30. Queerfilmfestival« in Bremen, eine Woche später zieht es weiter nach Bremerhaven.

Das seit 2006 existierende Berliner Pornofilmfestival präsentiert sich fernab aller Schmuddelecken auch in diesem Jahr souverän mit Regenbogenfahne – oft in postpornographischer Einstellung. Demnach soll das Publikum weder erregt noch stimuliert werden, das Leinwandgeschehen gibt kaum noch Anlass zu Rausch, Transgression oder Ekstase; statt dessen sind Körper zu sehen, die sexuell arbeiten. Im Dokumentarspielfilm »Pornomelancolía« des argentinischen Regisseurs Manuel Abramovich führt etwa der mexikanische Sexarbeiter Lalo Santos Dienstleistungen vor Social-Media-Beobachtern aus – mit der »Tough gay attitude« eines südamerikanischen Landarbeiters. Seine Posen ähneln jenen aus den frühen »Physique Pictorial« eines Tom of Finland – schwule Erotikcomics mit nur vermeintlichem Körperertüchtigungsanspruch. Anstelle von Sportunterricht gibt es Dreharbeiten zu einem Schwulenporno, Santos schlüpft währenddessen immer wieder in die Rolle des mexikanischen Berufsrevolutionärs Emiliano Zapata.

Das »30. Queerfilmfestival« in Bremen hingegen eröffnet mit einem queerfeministischen Kurzfilmabend. Im Programm zu sehen ist auch Paul B. Preciados »Orlando, My Political Biography«. Statt zu biographisieren, maskieren sich Preciados Darstellerinnen lieber. Orlandos wie diese haben es nicht nötig, von sich zu erzählen, Virginia Woolf hat dies schon im Jahr 1928 für sie getan hat. Zu den Erbinnen der gleichnamigen Erzählung gehört auch die feministische Pornopionierin Erika Lust. Ihren pan­sexuellen Hochzeitsporno »The Wedding« zeigt das Pornofilmfestival am kommenden Montag. Auch Lusts Antwort auf ein Zuviel an frauenverachtender Pornographie besteht nicht in der Abschaffung eines Genres; statt »Por-No!« zu rufen, machte sie einfach nur besseren Postporn.