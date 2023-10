Die Blüte von Kunst und Kultur in Venedig vor rund 500 Jahren ist derzeit in der Alten Pinakothek in München zu erleben. »Venezia 500« versammelt rund 85 Werke berühmter Künstler wie Tizian, Giovanni Bellini oder Tintoretto. Sie und andere hätten die Kunst im frühen 16. Jahrhundert revolutioniert, sagte der Kurator Andreas Schumacher im Vorfeld der Eröffnung am Donnerstag. Bis zum 4. Februar sind die Gemälde, Skulpturen und Skizzen zu sehen, darunter 70 Leihgaben, etwa aus dem Louvre, dem Kunsthistorischen Museum in Wien und Häusern in Italien, Kanada oder den USA. (dpa/jW)