IMAGO / United Archives Nein, das ist nicht Mark Twain, sondern Markus Bomert

Gab es zwei Ambrose Bierce? Gibt es jetzt sogar drei? 2018 hatte der Anglistikdozent Markus Bomert eigenen Angaben zufolge den Leichnam des gut hundert Jahre zuvor verschwundenen Autors vom »Wörterbuch des Teufels« im Grand Canyon entdeckt und bei ihm weitere, noch unbekannte diabolische Definitionen gefunden. Seither arbeitet der seriöse Weinheimer Wissenschaftler schlagkräftig an deren Übersetzung (junge Welt berichtete).

Mittlerweile hat die Geschichte einen neuen Dreh genommen: Andreas Feller, der an der bekannten Fernuniversität Hohenstaufen eine Doktorarbeit schreibt, will bei einem Studienaufenthalt in New Mexico ebenfalls ein Manuskript desselben Bierce gefunden haben. Dem betrunkenen Schriftsteller soll es 1913/14 im Abtritt eines Saloons in Albuquerque aus der Sacktasche gepurzelt sein, als er auf dem Weg nach Süden war, um an der Mexikanischen Revolution teilzunehmen und bei dieser Gelegenheit für rund 100 Jahre verschwand.

Da Doktorand Feller an seiner Dissertation feilt und wegen des angeschwollenen Zeitdrucks keine Journalisten empfängt, suchten wir Markus Bomert auf. »Alles Schwindel!« rief der ältere der beiden Bierce-Exegeten schon an der Türschwelle aus. »Jeder Aphorismus, den dieser Jüngling vorlegt, ist der Beweis. Das hier zum Beispiel soll von Bierce sein? ›Aufstieg: Die jedem Bergsteiger bekannte Voraussetzung des Abstiegs.‹ Das ist doch billige Nachahmung. Prätentiös mit Tiefsinn aufgeblasen!«

Wir sind noch nicht überzeugt. Bomert, dem der Kopf bereits heiß wird, holt ein weiteres Mal aus. »Hier! ›Blinddarm: Etwas für den Organspendeausweis.‹ Viel zu brav für Bierce!« Wir haken nach: Ob er einen Beweis habe? »Selbstverständlich. Beim richtigen Bierce, bei meinem Bierce heißt es: ›Gehirn: Etwas für den Organspendeausweis von Herrn Feller.‹ So!«

Wir kratzen uns am Kopf, wo wir unser Gehirn vermuten, und zweifeln nach wie vor. Bierce, nein, Bomert aber ist jetzt in Fahrt. »Diesem Feller geht es doch nicht um Bierce wie mir persönlich, sondern nur um sich. Und für solche Leute hat Bierce die passende Einschätzung parat, ich zitiere! ›Egozentriker: Jemand, der glaubt, die Welt sei für ein Arschloch da.‹ Braucht es noch mehr Beweise?!«

Uns steht nach diesem heftigen Ausfall ein großes Fragezeichen im Gesicht, und Bomert erklärt: »Bierce war eben ein Freund des klaren Worts! Bitte: ›Polemisieren: Die Wahrheit über eine Person so äußern, dass diese sie versteht.‹«

Verstehen ist ein gutes Stichwort, denn von Feller bzw. Bierce haben wir einen Eintrag mitgebracht, der nicht so leicht zu knacken ist: »Ideologie: Falsches Bewusstsein, wenn der Gegner sein Partikularinteresse als Gesamtinteresse der Gesellschaft ausgibt und die Allgemeinheit für dessen Durchsetzung mobilisiert. Richtiges Bewusstsein, wenn man sein Partikularinteresse als Gesamtinteresse der Gesellschaft ausgibt und die Allgemeinheit für dessen Durchsetzung mobilisiert.«

»Unsinn!« ruft Bomert wie aus der Hüfte geschossen. »So umständlich hat mein, äh, hat Bierce nie geschrieben. Das ist viel zu doktorandenhaft!« zwinkert uns der Weinheimer Experte heftig zu. »Moment ...« Er kramt in Stapeln von Papier und zupft ein Blatt heraus. »Hier, Bierce vom Feinsten! ›Ideologie: Die finstere Gedankenwelt eines hoffnungslos vernagelten Gegners, im Unterschied zu unserer eigenen, unbegreiflich hellsichtigen Denkweise.‹«

Dieser angehende Herr Doktor Feller sei halt akademisch verbildet, befindet der promovierte Anglist Dr. Bomert und fügt hinzu: »Bierce ist unsterblich, daran kann auch dieser Stümper mit seinen plump gezimmerten Fälschungen nichts ändern. Es gibt nur einen Ambrose Bierce, und der ist hier!« Trau, schau, wem: Hier, bei Markus Bomert, ist er, der einzig echte Ambrose Bierce, und hier befinden sich weitere einzig echte Aphorismen, die der einzig echte Markus Bomert uns zum Schluss überreicht und die wir zum echten Beweis nachstehend mitteilen.

Ausgewogenheit: Der politische Grundsatz einer ausgeglichenen Mischung von richtig und falsch.

Boom: Einer der regelmäßigen Fieberschübe einer Wirtschaft, die von der Malaria des Kapitalismus verseucht ist.

Einsiedler: Der einzige, der die Einsamkeit stört.

Flexibilität: Prinzipienlosigkeit, die man gutheißt.

Folter: In der westlichen Staaten- und Wertegemeinschaft das gesetzlich verbotene Quälen von Menschen, es sei denn, es handelt sich gar nicht um Folter.

Handy: Ein Werkzeug, um mit einer abwesenden Person zu sprechen und die anwesenden daran teilhaben zu lassen.

Kommunizieren: Hunde bellen, Pferde wiehern, Schafe blöken, Ziegen meckern, Gänse schnattern, Auerhühner keckern, Schnepfen quorren, Papageien sprechen.

Krematorium: Der Ort, an dem der Beweis angetreten wird, dass der Mensch nicht einmal Schall und Rauch ist.

Märtyrer: Jemand, der für seine Überzeugungen über eine Leiche geht.

Pantomime: Die Kunst, das Ohr zu schonen und das Auge zu quälen. Das Beste ist, es zu schließen.

Prestige: Das sicherste Versteck der Unfähigkeit.

Schriften, heilige: Dichtung, in der Gott die Hauptperson ist; verwandt der Sage, der Fabel, dem Märchen und der Erzählung vom Schlaraffenland, welche Genres sich allesamt an Kinder wenden.

Talisman: Ein Gegenstand, der nichts dafür kann, wenn man Pech hat, krank wird oder stirbt.

Tugenden: Notwendige Übel im Zusammenleben der Menschen.

Vollkommenheit: Bezeichnung für einen Zustand, von dem noch niemand weiß, inwiefern er verbessert werden muss.

Widersacher: Jemand, der an seinen falschen Tatsachen festhält, statt sich von meiner richtigen Meinung überzeugen zu lassen.

zuhören: Einen Redner in der Illusion wiegen, man folge seinen Worten, während man ungeduldig darauf wartet, selber das Wort zu ergreifen.