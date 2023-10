Der Autor und Dramaturg John von Düffel wird neuer Intendant des städtischen E.-T.-A.-Hoffmann-Theaters in Bamberg. Er soll im Sommer 2025 die Theaterleitung übernehmen. »Mit John von Düffel fiel die Wahl auf einen Mann, der in der deutschen Theater- und Literaturszene hohe Wertschätzung genießt«, hieß es von der Stadt. Von Düffel arbeitet derzeit als Dramaturg am Deutschen Theater in Berlin und unterrichtet als Professor für Szenisches Schreiben an der Universität der Künste in Berlin. Von 2000 bis 2009 war er als Dramaturg am Thalia-Theater in Hamburg tätig. Er schrieb zahlreiche Theaterstücke und Romane. Von Düffel soll bereits ab Sommer 2024 nach Bamberg kommen, um sich auf seine erste eigene Theatersaison vorzubereiten. Von Düffel folgt auf Sibylle Broll-Pape, die ihren Posten als Intendantin 2025 räumen muss. Eine Mehrheit des Stadtrats hatte im März ihren Wunsch abgelehnt, noch zwei Jahre länger die Bühne zu leiten. (dpa/jW)