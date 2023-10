Das Werkbundarchiv – Museum der Dinge nimmt am 5. November Abschied vom Kreuzberger Kiez, in dem das Ausstellungshaus seit 17 Jahren beheimatet war. Grund ist die Kündigung der Museumsflächen durch einen anonymen Immobilienfonds. Das Museumsteam lädt herzlich ein zu einem letzten Besuch der Dauerausstellung und zur Sonderausstellung »Die Röhre. Eine Architektur für denkbare Zeiten«, zu Führungen und Workshops am Kreuzberger Standort. Ab 17 Uhr verabschiedet sich das Team von allen Besuchern mit einem kleinen Umtrunk. (jW)

Der letzte Museumssonntag: 5.11.2023, 12–19 Uhr, Oranienstr. 25, Berlin-Kreuzberg