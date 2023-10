Tobias Schult Auf modernen Saiteninstrumenten historisch informiert: Das Ensemble Resonanz

Ein neuer Mozart? Das Marketing ist schnell bei der Hand mit Superlativen. Aber auch unparteiische Hörer könnten stark versucht sein, die neue Aufnahme zweier weiterer Mozart-Sinfonien aus den Händen des Hamburger Ensemble Resonanz sehr hoch zu hängen.

Dabei gehen die von ihrem bevorzugten Partner, dem italienischen Dirigenten Riccardo Minasi, inspirierten Hamburger Musiker nur den Weg weiter, den sie mit der Aufnahme der letzten drei Sinfonien Mozarts bereits beschritten haben. Nun in der »Linzer« KV 425 und ihrer Nachfolgerin, der »Prager« Sinfonie KV 504, fügt das Ensemble – auf modernen Saiteninstrumenten historisch informiert spielend – vielen in ihrer Zeit gelungenen bisherigen Versuchen, Mozart vom mittelschichts-romantischen Vertrautheitsbauch auf die Füße forschender Musikalität zu stellen, einen eigengültigen hinzu.

Obwohl die »Linzer« knapp zur Gruppe der späten Mozart-Sinfonien zählt, liegt, mehr noch als auf der »Prager«, ungerecht viel Schatten der großen Trias vom Hochsommer 1788 auf ihr. Mozart hat KV 425 im Herbst 1783 auf der Rückreise von Salzburg »über hals und kopf« vom 30. Oktober bis zu seiner Academie am 4. November für einen ortsansässigen Adelsherrn in Linz geschrieben; man merkt der Arbeit nichts von der Eile an.

Die dritte von Mozarts Sinfonien in C-Dur. Sie wäre die mit Abstand bedeutendste in dieser Tonart des Happyends, wäre da nicht die allerletzte, die »Jupitersinfonie«. Sie kommt, von c-Moll durchdunkelt, vom bachinspirierten Kontrapunkt aus gedacht, erst in einem Durch-Nacht-zum-Licht-Finale zum Triumph in C-Dur. Das C-Dur der »Linzer« fünf Jahre zuvor lässt, wenn man so will – und wenn man ER und Minasi mit Mozart hört –, vom Allegro des Kopfsatzes an den noch fast ungebrochenen Optimismus des latent aufmüpfigen Citoyen Mozart hören.

Die Adagio-Einleitung schleppt sich nach heroisch punktiertem Unisono-Beginn in chromatisch schönen Legato-Reminiszenzen der Streicher und Holzbläser auf die Fortissimo-­Dominante an ihrem Ende hin. Das trübe Licht, das auf diese Einleitung fällt, wäre, wollte man es privatim deuten, als kompositorischer Sohnesreflex auf den Empfang des mit der frisch angetrauten Schwiegertochter Constanze schroff unzufriedenen Vaters in Salzburg plausibel erklärt.

Nach einem gutgelaunten Entrée macht sich im schnellen Teil eine Stimmung breit, die Wikipedia für »festlich« hält. Anderer Leute Ohren, so die des Dirigenten Minasi, nehmen sie eher als dynamisch wahr, mit wachsender Tendenz zu einem Aktivismus, der sich – immer wieder konfrontiert mit etwas ängstlich-holzbläsern Quengelndem – am Ende des zweiten Themas in einer kämpferisch insistierenden Figur aus vier kraftstrotzenden Achteln und einem ausschwingenden Viertel entlädt. Der Beginn des an Haydn erinnernden, sich im Sechsachteltakt legato-wiegenden Landidylls am Beginn des langsamen Satzes führt schnell in von Minasi in wunderbar sparsamer Dynamik in geisterhaft schmerzliche Bezirke getauchte Klage. Das Menuett marschiert wie erlöst, Haydn hinter sich lassend, entschlossen voran. Herrlich hier die auch sonst öfter wunderbar trötenden Hörner, die krachenden Pauken. Minasi, scheint’s, möchte auf die Ästhetik des Lärms nicht verzichten.

Das Finale ein C-Dur-Aufruf zum Wachwerden (aus selbstverschuldeter Unmündigkeit). Er reißt mit, er verführt. Die Musik macht sich lustig über den ganzen Machtzirkus – Gedanken, auf die Riccardo Minasi und das Ensemble mit ihrer neuen CD den Menschen bringen.

Die »Prager« Sinfonie hat Mozart 1787 beim Besuch in der bürgerlich-böhmischen Stadt an der Moldau dabei, die Musikfreunde dort haben Tage zuvor den protorevolutionären »Figaro« bejubelt. Minasi macht variabel auch in der »Prager« Mozarts Kunst lebendig, Widersprüche – von derb bis zart – in dialogisierenden Dichotomien auszutragen. Kraftvolles Vorwärtsstürmen gegen ängstliche Zweifel, Entschlusskraft gegen Weichheit, Kampfbereitschaft gegen Freude am angenehmen Leben. All das treibt die Musik sich widersprechend voran, verzögert, verzagt, es wirbelt sie zu leidenschaftlichen Höhepunkten auf oder steigt langsam ab in kleinlaute Mozartsche Herzensnot.

Ein farbiger, dynamisch zupackender Mozart. Präzis und elastisch konturiert. In seiner historischen Substanz heruntergebrochen aufs Wesen und die musikalische Größe Mozarts. Interessant, dass die progressiv erfrischenden Annäherungen an die Wiener Klassik derzeit in Dirigenten wie Riccardo Minasi, Giovanni Antonini, Pablo Heras-Casado oder Jordi Savall von der Mittelmeerküste kommen. Selbst in der Klassik, könnte man fast denken, verschiebt sich derzeit einiges.