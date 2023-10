Philimon Bulawayo/REUTERS Das Projekt in Simbabwe könnte den Emiraten rund 1,5 Milliarden US-Dollar einspielen

Neokolonialismus mit neuen Playern: Die Vereinigten Arabischen Emirate haben mit der simbabwischen Regierung einen Vorvertrag geschlossen, der ihnen Zugriffsrechte auf rund ein Fünftel der Fläche des afrikanischen Landes sichert. Künftig stehen der erst vor kurzem gegründeten Firma Blue Carbon demnach 7,5 Millionen Hektar der üppigen Wälder Simbabwes zur Verfügung, um diese auf dem rasant wachsenden Markt für Emissionszertifikate ausbeuten zu können. Bei der sogenannten Klimakompensation werden CO2-Emissionen von Staaten, Konzernen oder Personen »kompensiert«, indem zumeist in Ländern des globalen Südens Projekte gefördert werden, durch die CO2 aus der Luft gebunden oder gar nicht erst emittiert wird.

Allein das Projekt in Simbabwe könnte den Emiraten rund 1,5 Milliarden US-Dollar einspielen, zitiert das US-Wirtschaftsmagazin Bloomberg den Vorsitzenden von Blue Carbon, Scheich Ahmed Dalmook Al Maktoum, nach der Unterzeichnung Ende September. Die Einnahmen für die Regierung in Harare belaufen sich hingegen nur auf rund 200 Millionen US-Dollar, so Präsident Emmerson Mnangagwa laut der größten simbabwischen Tageszeitung The Herald. Das Abkommen werde »der simbabwischen Wirtschaft exponentiell zugutekommen«, wischt Scheich Al Maktoum, der der Herrscherfamilie des Emirats Dubai angehört, dieses Missverhältnis vom Tisch. Blue Carbon hat ähnliche Abkommen mit anderen afrikanischen Staaten geschlossen und sich derart etwa den Zugriff auf zehn Prozent der Fläche Liberias gesichert; auch mit Angola gibt es entsprechende Gespräche. Die Emirate sind ein Pionier auf dem globalen Markt für den Handel mit Emissionszertifikaten. Dieser hatte im vergangenen Jahr ein Volumen von rund zwei Milliarden US-Dollar und wird bis 2030 auf zehn bis 40 Milliarden anwachsen, zitiert Reuters im Januar aus einem Bericht von Shell.

»Das Hauptziel solcher Märkte besteht darin, es Ölgesellschaften und anderen Umweltverschmutzern zu ermöglichen, mit der sogenannten ›geminderten‹ fossilen Brennstoffproduktion fortzufahren, indem sie vorgeben, dass die damit verbundenen Treibhausgasemissionen durch die Erhaltung von Wäldern in anderen Ländern ausgeglichen werden«, erklärt Simone Lovera, Expertin für Wälder und Landnutzung von Greenpeace International, am Donnerstag gegenüber junge Welt. Es verstehe sich von selbst, »dass die Förderung solcher Märkte von großem strategischem Interesse für einen Ölstaat« wie die Emirate sei. Die Greenpeace-Wissenschaftlerin weist darauf hin, dass das Potenzial derartiger Projekte, Kohlenstoff zu binden, »massiv überschätzt wird«. Außerdem würden diese oft »mit Landraub, Missachtung der Rechte indigener Völker, Frauen und lokaler Gemeinschaften im Allgemeinen und sogar Trophäenjagd in Verbindung gebracht«. Die Unterstützung afrikanischer Länder beim Walderhalt dürfe nicht auf Märkten basieren, so Lovera abschließend.

Projekte zum Ausbau des Emissionshandels können auf mittlere Frist gar negative Auswirkungen haben, da so Verpflichtungen zur Klimaneutralität riskieren, zu Makulatur zu werden. Denn diese Verpflichtungen »weisen Schlupflöcher auf, durch die ein Diesel-Lkw fahren könnte«, kommentiert UNO-Generalsekretär António Guterres einen Bericht von 17 Expertinnen und Experten über die tatsächlichen Auswirkungen von Netto-Null-Zusagen vom November letzten Jahres. Als historisch größte Emittenten nimmt Guterres die wirtschaftlich entwickelten Länder in die Pflicht. Zusammen mit den G20-Staaten müssten alle OECD-Länder »die Dekarbonisierung ihrer Wirtschaft beschleunigen und ihre Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen sowie Subventionen für diese beenden«. Neben fehlenden Investitionen in Programme zum Schutz der Biodiversität und zur Wiederherstellung degradierter Böden wird im UN-Expertenbericht der weltweite Emissionshandel als ein wichtiger Treiber hinter der Verschleppung dringend benötigter Maßnahmen zur Erreichung von Klimaneutralität bis spätestens 2050 identifiziert. »Die Verwendung von betrügerischen Netto-Null-Zusagen zur Vertuschung der massiven Ausweitung fossiler Energien ist verwerflich«, so Guterres’ klare Botschaft an Öl- und Gasunternehmen und deren politische und finanzielle Unterstützer. »Dieser Schwindel muss ein Ende haben.«