Sächsische Linksfraktion gegen weitere Truppenstationierung in der Lausitz

Rainer Weisflog/imago NATO-Manöver in der Oberlausitz (Weißkeißel, Juni 2023)

Die Sprecherin für Strukturwandel der Fraktion Die Linke im Sächsischen Landtag, Antonia Mertsching, kritisierte am Donnerstag Pläne zur Stationierung von bis zu zwei weiteren Bundeswehr-Bataillonen in der Lausitz:

Wir sehen die wirtschaftliche Entwicklungsperspektive für die Region nicht im Militär – sondern in nachhaltiger Kreislaufwirtschaft mit Maschinenbau, Forschung und Entwicklung, Energienutzung aus erneuerbaren Quellen und Schienenfahrzeugindustrie. Dort gehören die Fördermittel hin! Wer mit dem Strukturwandel der Region Chancen auf modernste Wirtschaftspfade eröffnen will, wer Glas- oder Holzbautraditionen beleben oder den Maschinenbau stärken will, um an die Bedeutung der Lausitz im Kohlezeitalter anzuschließen, der lässt sich gerade nicht mit Trostpflastern aus dem Verteidigungsministerium abspeisen! (...)

Die Bundeswehr-Ansiedlung ist auch deshalb kritisch, weil sie die geringen Personalressourcen der Region für diesen Bereich abzieht. Der Fachkräftemangel ist schon jetzt das größte Entwicklungshemmnis für den Strukturwandel. (...) Wir befürchten negative Wirtschaftseffekte durch die Bundeswehr-Standorte, weil jede wirtschaftliche Ansiedlung unter dem Vorbehalt der Landes- und Bündnisverteidigung steht oder Truppenübungsplätze nicht mal eben durch Schiene, Straße oder Leitungen zu queren sind. (...) Für mehr Touristen sorgt die Bundeswehr mit Sicherheit auch nicht. (...) Es ist legitim, Aufrüstung zu hinterfragen, denn sie macht die Welt keineswegs friedlicher – was zu beweisen war, wie man in der Mathematik sagt.

Die Hochschulgruppe International Youth and Students for Social Equality (IYSSE) informierte am Mittwoch über das Verbot ihrer Veranstaltung zu Gaza durch die Leitung der Humboldt-Universität zu Berlin:

Während eine weitere Eskalation des Kriegs im Nahen Osten vorangetrieben wird, hat die Humboldt-Universität der Hochschulgruppe IYSSE verboten, eine Veranstaltung unter dem Titel »Stoppt den Genozid in Gaza« durchzuführen. Das ist ein Akt blanker politischer Zensur, der jede Diskussion über die brutale Politik der deutschen Regierung in der Region unterdrücken soll.

Die Universitätsleitung hat ihre Zensur damit begründet, dass die IYSSE mit der Veranstaltung ein »allgemeinpolitisches Mandat« wahrnehme, »das von den der Studierendenschaft durch das Hochschulrecht zugewiesenen Aufgaben nicht gedeckt ist«. Das ist offensichtlich ein fadenscheiniger Vorwand. Die IYSSE sind zwar seit neun Jahren im Studierendenparlament vertreten, haben davon unabhängig aber als Hochschulgruppe im selben Zeitraum Dutzende Veranstaltungen zu allgemeinpolitischen Fragen ausgerichtet. Auch andere Hochschulgruppen wie die LHG (FDP), die Jusos (SPD) oder die Linke Liste richten allgemeinpolitische Veranstaltungen aus. Nur der verfassten Studierendenschaft selbst ist es verboten, sich allgemeinpolitisch zu äußern, nicht aber den in ihr vertretenen Hochschulgruppen.

Es ist daher ganz offensichtlich, dass die Universitätsleitung mit dieser absurden Argumentation eine inhaltliche Zensur durchsetzen will. Während die Bundesregierung einen Genozid an der palästinensischen Bevölkerung unterstützt und vorantreibt, will die Universitätsleitung jede Diskussion darüber unter Studierenden verbieten.