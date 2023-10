Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa Laut DBV können nur öffentliche Bibliotheken die Losung »Kultur für alle« umsetzen

Ihr Verband hat aus Anlass des »Tags der Bibliotheken« am vergangenen Dienstag die Forderung bekräftigt, dass öffentliche Bibliotheken endlich auch mit Personal an Sonntagen öffnen dürfen. Was versprechen Sie sich davon?

Wenn es einer Kultureinrichtung gelingt, die Losung »Kultur für alle« umzusetzen, dann sind das Bibliotheken. Öffentliche Bibliotheken sind heute Orte der politischen Bildung, Plattformen für gesellschaftliche Debatten und Orte für die Teilhabe am kulturellen Leben. Sie stärken politische Mündigkeit und digitale Souveränität von Menschen aller Generationen.

Daher gibt es mittlerweile eine Reihe von Modellversuchen mit Sonntagsöffnungszeiten. In Nordrhein-Westfalen sind diese durch eine landesrechtliche Regelung sogar bereits heute möglich. Die Erfahrungen ergeben ein klares Bild: Offene Sonntage sind die besucherstärksten Tage. Familien, alleinerziehende und beruflich stark beanspruchte Menschen bekommen so erst die Möglichkeit, die Bibliothek ihrer Kommune aufzusuchen.

Was steht einer Sonntagsöffnung rechtlich im Weg? Welches Gesetz müsste geändert werden?

Die rechtlichen Änderungen wären »minimalinvasiv«. Das Arbeitszeitgesetz in Bundeszuständigkeit setzt die rechtlichen Rahmenbedingungen, wann gearbeitet werden darf und wann nicht. In Paragraph 10 wird ohnehin eine Ausnahme für »wissenschaftliche Präsenzbibliotheken« formuliert. Letztlich geht es nur darum, die Einschränkungen auf »wissenschaftlich« und »Präsenz« zu streichen, die Ausnahme auf Bibliotheken insgesamt auszuweiten.

Die Bundesregierung hat sich das Ziel gesetzt, Sonntagsöffnungen öffentlicher Bibliotheken mit eigenem Personal rechtlich zu ermöglichen. Das begrüßen wir sehr und arbeiten dazu mit der Bundesregierung zusammen. Wir erwarten aber auch, dass das Vorhaben noch in der laufenden Legislaturperiode umgesetzt wird.

Sonntags mit Personal zu öffnen hieße, dass dieses überhaupt vorhanden und extra vergütet werden müsste. Werden die Kommunen nicht abwinken mit Verweis auf die Haushaltslage?

Teils ja, teils eben auch nicht. Wichtig ist zu verstehen, dass es bei der aktuellen Diskussion nicht um eine Pflicht zur Umsetzung der Sonntagsöffnungen geht. Sondern um die rechtliche Ermöglichung für jene Kommunen und Bibliotheken, die das wollen und finanzieren können. Das ist damit nicht anders als bei Schwimmbädern und Museen. Auch hier werden kommunale Träger nicht gezwungen, sonntags zu öffnen. Es werden ihnen aber auch keine Steine in den Weg gelegt.

Unterstützen die Gewerkschaften Ihre Forderung, die Sonderschichten für Bibliothekspersonal bedeutet?

Leider werden wir an dieser Stelle eher mit ideologischen Debatten konfrontiert. Was könnte mehr im Sinne und in der Tradition der Gewerkschaften sein, als Bildung und Kultur für alle als Schlüssel zu Emanzipation und politischer Mündigkeit zu ermöglichen? Leider sehen wir an der Stelle aber wenig Verständnis seitens der Gewerkschaften, sondern ein Beharren auf dem Dogma des arbeitsfreien Sonntags.

Welche Angebote halten Bibliotheken bereit?

Bibliotheken sind die publikumsstärksten Kultureinrichtungen in Deutschland. Sie halten ein analoges und digitales Medienangebot von immenser Bandbreite vor. Sie sind Orte der Begegnung und des Austauschs und gerade in ländlichen Regionen oftmals die wichtigste Plattform für Lese- und Medienkompetenzangebote. Viele Bibliotheken verfügen zudem über »Maker Spaces«, eigene Ton- und Musikstudios, schaffen experimentelle Zugänge zu Virtual Reality, 3-D-Drucktechniken und überhaupt ins Internet. Denn es gibt nach wie vor viele Menschen, die darauf angewiesen sind, aber keine eigene technische Infrastruktur haben. Kurz: Bibliotheken eröffnen Teilhabechancen am technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt, am politischen, kulturellen und sozialen Leben. Daher können wir auf Bibliotheken heute noch weniger als früher verzichten.