IMAGO/SOPA Images Unzufrieden mit Labour-Führung: Proteste in London gegen Starmers Haltung zu Palästina (13.10.2023)

Der Krieg in Palästina hat dem Höhenflug des britischen Labour-Chefs Keir Starmer einen erheblichen Dämpfer verpasst. In Glasgow, wo Labour hoffte, bei den nächsten Wahlen Sitze der Schottischen Nationalisten gewinnen zu können, trat fast die gesamte Parteiführung aus. In Oxford verlor die Partei aufgrund von Austritten die Mehrheit im Gemeinderat.

Während die israelische Armee ununterbrochen Gaza bombardiert, die Einfuhr von Hilfsgütern über den Grenzübergang Rafah zu verhindern versucht und hunderttausend Menschen in der größten propalästinensischen Demonstration seit 20 Jahren vergangenes Wochenende in London marschierten, unterstützt die Labour-Führung um Starmer unkritisch Israel. Die Bombardierung der Zivilbevölkerung in Gaza durch Israel sei Teil des »Rechts auf Selbstverteidigung«, sagte Starmer.

Darüber urteilte die Stadträtin Mona Ahmed in Tribune: »Starmer hat jegliche Kritik an der wahllosen und unverhältnismäßigen Tötung von Palästinensern zurückgewiesen, indem er wiederholt behauptete, dass ›Israel das Recht hat, sich zu verteidigen‹«. Ebenso habe der Labour-Chef die Forderungen nach einem Waffenstillstand oder nach einem Widerstand gegen Israels illegalen Evakuierungsbefehl für mehr als eine Million Palästinenser zurückgewiesen, so Ahmed: »Anstatt Kriegsverbrechen zu verurteilen, schloss sich Starmer dem Chor der Stimmen an, die sich für eine völlige Entmenschlichung der Palästinenser einsetzen.«

Lubaba Khalid, Labour-Abgeordnete und Vorsitzende der Young Labours BAME-Gruppe (Schwarze und ethnische Minderheiten), war daraufhin die erste, die den Schlussstrich zog und eine Austrittswelle einleitete. »Als Palästinenserin mit Familie in Gaza bin ich von den Aussagen Starmers erschüttert«, betonte sie in ihrem Austrittsschreiben. »Ich habe seit Tagen Angst um meine Familie und bekomme keinerlei Unterstützung von Labour.« Die Partei sei kein sicherer Ort mehr für Palästinenser und Muslime, so Khalid. In Glasgow traten neun und in Edinburgh sechs führende Mitglieder aus. Der Labour-Vorsitzende in Leicester, Peter Soulsby, betonte gegenüber Labourlist, dass der Unmut in der Partei groß sei. Er habe noch nie die Zustimmung für Labour so rasant wie derzeit fallen sehen, sagte der Labour-Mann auch zu Left Foot Forward. Bis Dienstag abend hatten 23 Labour-Gemeinderäte die Partei verlassen. Darunter acht Mitglieder in Oxford, wodurch die Partei die Mehrheit im dortigen Rathaus verlor. Die Liste der Austritte könnte in den nächsten Tagen länger werden: Am Mittwoch veröffentlichten 150 Mitglieder des Labour Muslim Councillors Network einen offenen Brief, in dem sie Starmer aufforderten, für einen Waffenstillstand einzutreten. Bis jW-Redaktionsschluss wurde er von 100 weiteren Abgeordneten unterzeichnet.

Eine am Donnerstag veröffentlichte Umfrage des Muslim Census zeigt, dass die Partei unter Starmer 93 Prozent seiner muslimischen Wähler verloren hat. Im Jahr 2019 planten noch 71 Prozent der britischen Muslime für Labour zu stimmen. Im Oktober 2023 wollen es nur noch 5 Prozent. Die Umfrage legt außerdem dar, dass sich britische Muslime von den Parteien wenig repräsentiert fühlen: Nur noch 38 Prozent der Befragten planen bei den Wahlen 2024 eine der aktuell im Unterhaus vertretenen Parteien zu wählen. 40 Prozent wollen gar nicht mehr wählen gehen, 20 Prozent planen unabhängige Kandidaten zu unterstützen. Weitere 17 Prozent der muslimischen Wählerschaft würde die Grünen wählen, 10 Prozent die Liberalen und nur ein Prozent der Befragten die regierenden Konservativen.

Laut des aktuellen Zensus leben im Vereinigten Königreich über 4,2 Millionen Muslime, die meisten von ihnen in England. Das sind knapp sieben Prozent der Bevölkerung. Sie gehören zu den sozial und kulturell am stärksten benachteiligten Bevölkerungsgruppen: 39 Prozent der muslimischen Bevölkerung lebt in den ärmsten Regionen von England und Wales.