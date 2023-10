Andrew Milligan/PA Wire/dpa

Die Fans des schottischen Fußballklubs Celtic Glasgow haben erneut mit Palästina-Flaggen für Aufmerksamkeit im Stadion gesorgt. Vor dem Anpfiff des Champions-League-Spiels gegen Atlético Madrid wurden am Mittwoch abend im Celtic Park zahlreiche Palästina-Fahnen geschwenkt. Bereits am vergangenen Sonntag hatten etliche Celtic-Anhänger beim Auswärtsspiel gegen Heart of Midlothian palästinensische Fahnen im Kleinformat gezeigt. Die Celtic-Vereinsführung distanzierte sich hernach von den politischen Bekundungen der Fans. (dpa/jW)