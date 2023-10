IMAGO/ZUMA Wire Stella Assange heiratete Julian Assange 2022 im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh (24.6.2023, London)

Wie geht es Julian Assange?

Ich habe ihn letzten Donnerstag gesehen, ich treffe ihn zweimal pro Woche. Es ist offensichtlich, dass er in dem Gefängnis, in dem er seit vier Jahren und acht Monaten eingesperrt ist, um sein Überleben kämpft. Er verbringt 23 Stunden am Tag allein in seiner Zelle, ohne Internet. Diese Situation und das Verfahren gegen ihn bedrohen sein Leben, aber er ist ein Kämpfer und weiß, dass viele Menschen auf der ganzen Welt ihn unterstützen.

Hat Sie die Verleihung des Konrad-Wolf-Preises überrascht? Gehen Sie davon aus, dass die deutsche Regierung sich für Julian einsetzen wird?

Die Verleihung des Preises ist sehr wichtig, um die Unterstützung für ihn aufrechtzuerhalten und zu zeigen, dass die Bewegung, die seine Freiheit fordert, wächst und stärker wird. Ich glaube, es wird für die deutsche Regierung und andere westliche Regierungen immer beschämender, zu schweigen und so zu tun, als ob nichts geschehe. Alle wichtigen Menschenrechtsorganisationen, wie Amnesty International und »Reporter ohne Grenzen«, sagen, dass dieser Fall einen schweren Angriff auf die Pressefreiheit und eine schwere Verletzung der Menschenrechte von Julian darstellt. Dennoch zögern die europäischen Regierungen. Meiner Meinung nach zeigt dies, wie Deutschland und andere europäische Länder die Menschenrechte aufgegeben haben, weil sie anscheinend nicht mehr wirklich an sie glauben. Denn wenn sie es täten, müssten sie etwas zu Julian sagen. Es ist eine sehr beunruhigende und beschämende historische Zeit, in der Europa die europäischen Werte nicht mehr verteidigt, die hier entstanden sind.

Hat auch die europäische Gesellschaft diese Prinzipien aufgegeben?

Es ist schwer, jemanden zu finden, der glaubt, dass Julian im Gefängnis sein sollte oder ausgeliefert werden sollte. Und wenn ich auf solche Menschen treffe, was ziemlich selten ist, handelt es sich um anonyme Accounts. Alle wissen, was das bedeutet. Anders bei Menschen, die in die Verbrechen verwickelt sind, die Julian aufgedeckt hat, Personen, die für die CIA gearbeitet haben oder auf irgendeine Weise an Verbrechen oder Vertuschungen beteiligt sind. Aber der Durchschnittsbürger auf der Straße ist entsetzt über seine Behandlung.

Erschwert die gegenwärtige Kriegslage die Situation von Julian? Was sagt er zu den Geschehnissen in der Ukraine oder Israel?

Nun, ich möchte nicht im Namen von Julian sprechen, aber einer seiner vielen Beiträge war, die Lügen des Krieges aufzudecken, um den Frieden zu fördern. In einem berühmten Video sagt Julian, dass das Ziel nicht ein erfolgreicher Krieg, sondern ein endloser Krieg ist. Man muss sich fragen, warum jemand einen endlosen Krieg wünschen könnte und woher die Anreize für den Krieg kommen. In westlichen Ländern sind die dominierenden Mächte auch die größten Waffenexporteure. Daher ist klar, dass es einen Interessenkonflikt gibt, wenn sie behaupten, sie wollten den Weltfrieden. Tatsächlich stellen sie Waffen her, und die Branche blüht auf, wenn Menschen getötet werden. Ich denke, die Öffentlichkeit wird zunehmend aufmerksamer und beginnt zu verstehen, was die wahren Motivationen hinter Kriegen sind. Um dauerhaften Frieden zu erreichen, muss man verstehen, was Kriege antreibt.

Wikileaks hat Informationen von zahlreichen Regierungen veröffentlicht, aber nur die US-Regierung fordert den Kopf von Julian Assange. Was sagt das über die USA aus?

Sie entlarven sich selbst, indem sie einen so heuchlerischen Fall inszenieren. Sie werfen China oder Iran vor, Journalisten einzusperren. Diese Länder antworten: Warum sperrt ihr Julian Assange ein? Damit verlieren die USA jegliche Glaubwürdigkeit. Die Freilassung von Julian wird die Arbeit von Journalisten weltweit sicherer machen, da damit ein neuer Standard gesetzt werden wird. Aber im Moment versagen die westlichen Regierungen und ihre Verbündeten auf ganzer Linie, indem sie dieses Unrecht nicht anprangern. Man kann nicht von Pressefreiheit sprechen, solange Julian im Gefängnis ist.