Soeren Stache/dpa So sehen Sieger aus: Brandenburgs Innenminister bekommt den Preis »Abschiebeminister 2023« verliehen (Potsdam, 26.10.2023)

Nach der »Zeitenwende« nun die »Asylwende«: Unionsinnenminister zweifeln an der Wirksamkeit der am Mittwoch im Bundeskabinett beschlossenen Regierungspläne für mehr und schnellere Abschiebungen Schutzsuchender.

Das »Rückführungsverbesserungsgesetz«, wie es euphemistisch genannt wird, umfasst unter anderem die erweiterte Durchsuchung von Gemeinschaftsunterkünften zur Identitätsklärung Asylsuchender, die Verlängerung der Abschiebehaft von derzeit zehn auf 28 Tage und die Abholung von »Ausreisepflichtigen« auch bei Nacht. Verstöße gegen Einreise- und Aufenthaltsverbote könnten künftig als eigenständiger Grund für Abschiebehaft gewertet werden.

Diese Maßnahmen gehen den Unionsinnenministern anscheinend nicht weit genug. Sie überbieten sich mit Forderungen nach noch drastischeren Entrechtungen Asylsuchender: »Um die Zuwanderung wirklich zu begrenzen, bräuchten Deutschland und Europa eine ›Asylwende‹«, sagte Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) in Springers Welt am Donnerstag.

Der Innenpolitiker Alexander Throm (CDU) plädierte für eine Einschränkung des EU-Asylrechts, da es »die Genfer Flüchtlingskonvention« übererfülle. Das könne sich die BRD »schlicht nicht mehr leisten«, wie er dem Tagesspiegel am Donnerstag verriet.

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) bemängelte, dass Abschiebungen in der Regel daran »scheiterten«, dass Passpapiere fehlten oder »die Herkunftsländer ihre Landsleute nicht zurücknehmen« wollten. Diese Probleme würden durch den Gesetzentwurf nicht gelöst.

Dem Fürsprecher des geplanten Abschiebezentrums am Flughafen Berlin-Brandenburg BER wurde am Donnerstag ein Preis für seine harte Hand im Umgang mit Asylsuchenden verliehen. In Potsdam bekam er den Negativpreis »Abschiebeminister 2023« der Initiative »Jugendliche ohne Grenzen«, einem Zusammenschluss von jugendlichen Geflüchteten. Stübgen nahm den Preis, einen Koffer mit einem Bild von Asylsuchenden in einem Boot auf dem Meer, mit unbewegtem Gesicht entgegen.