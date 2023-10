Paris. Mit gleich mehreren Premieren und einem erhofften Kampf von vier Radsportstars geht die 111. Tour de France 2024 in eine historische Auflage. Erstmals startet das größte Radrennen der Welt in Italien, erstmals endet es wegen der Olympischen Spiele in Nizza und nicht in Paris. Wie bei der legendären Sekundenschlacht von 1989 wird die nächste Tour in einem Einzelzeitfahren entschieden, davor warten vier Bergankünfte und eine Schotteretappe auf das Peloton. (dpa/jW)