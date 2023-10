Düsseldorf. Unbekannte haben in die Ausrüstung von Eis­hockey-Jugendmannschaften der Düsseldorfer EG an Hakenkreuze erinnernde Symbole geschnitten. Das bestätigte die Polizei Düsseldorf am Mittwoch der dpa. Zunächst hatte die Rheinische Post darüber berichtet. Laut Polizei kam es am 18. und am 20. Oktober zu den Vorfällen, es gingen zwei verschiedene Anzeigen des DEG-Stammvereins ein. Nun ermittelt der Staatsschutz. (dpa/jW)