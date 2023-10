Frankfurt am Main. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat die längst fällige interne Aufarbeitung nach dem frühen WM-Aus der deutschen Fußballerinnen angekündigt. »Wir haben dem DFB signalisiert, dass wir zu einer weiteren Analyse und Aufarbeitung der WM und vertrauensvollen Gesprächen über die weitere Art und Weise der Zusammenarbeit im Team bereit sind«, schrieb die 55jährige am Dienstag bei Instagram. Und weiter: »Diesbezüglich sind wir in einem vertrauensvollen Austausch mit dem DFB und erwarten kurzfristig einen Termin, nachdem auch der Geschäftsführer Andreas Rettig wieder aus den USA zurückgekehrt ist.« (dpa/jW)