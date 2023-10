Expa/Johann Groder/APA/dpa Rainer Gstrein (l.) von OK Sölden und Rupert Steger, Eventmanager beim Ski Austria (ÖSV), führen eine Schneekontrolle vor dem Weltcuprennen am Rettenbachferner aus (19.10.2023)

Eigentlich will der alpine Ski-Weltcup am Wochenende den Saisonbeginn mit seiner alljährlichen Gletscherparty im Ötztal feiern. Vor dem traditionellen Wettkampfauftakt in Sölden steht aber weniger der Sport im Fokus. Statt dessen rütteln Vorwürfe von Naturschützern und eine Mischung aus Zustimmung und Ablehnung die Szene auf. Dem Umweltschutz und der Klimasensibilität stehen der Tourismus und das Millionengeschäft Wintersport gegenüber.

Schon seit Jahren diskutiert die Branche über das Event mit Termin Ende Oktober hoch oben auf dem Rettenbachgletscher. Eine Mitteilung von Greenpeace Österreich aus dem September sorgte dieses Mal für besondere Aufregung. Die Umweltschützer schrieben, dass seit April Bagger Teile des Gletschers zerstörten, um Platz zu machen für die Weltcupstrecke. Sogar Sprengungen seien vermutlich vorgenommen worden.

Viele Beobachter waren empört. Von einer »Katastrophe für die Glaubwürdigkeit des Sports« sprach Ex-Rennfahrer Felix Neureuther in einem BR-Podcast und nannte die Bilder »sehr verstörend und einfach nicht mehr zeitgemäß«. Österreichs Spitzenathlet Manuel Feller räumte ein, dass die Aufnahmen »natürlich katastrophal« aussehen.

Die Veranstalter wehren sich gegen die Behauptung, sie würden für das Sportevent den Gletscher abtragen. Vielmehr sei es darum gegangen, größere Felsbrocken zu zerkleinern, die zutage getreten waren, weil der Gletscher weiter zurückgegangen sei – Stichwort Klimawandel. Je kleiner die Steine sind, desto weniger Schnee würde benötigt, um eine Skipiste herzurichten, erklären die Söldener. »Sie sind ja eigentlich schon auf dem Weg, das Thema ökologischer zu fahren«, sagte Maier.

Einig sind sich die Aktiven und Funktionäre des Weltcups darin, dass der Skisport unter den Schlagzeilen mächtig leidet. Und erneut fragen sich viele, warum das Rennen überhaupt schon im Oktober stattfinden muss.

Der Hauptgrund ist ein wirtschaftlicher: Mit den Riesenslaloms der Frauen am Samstag und Männer am Sonntag soll schon früh der Skitourismus für den kommenden Winter angekurbelt werden. Das Kalkül ist, dass die Übertragung spektakulären Sports vor atemberaubender Kulisse im Fernsehen dazu animiert, gleich mal den Skiurlaub zu buchen und bestenfalls dafür auch noch neues Equipment zu erwerben.

Auf eine weiße Winterlandschaft musste der Skizirkus in den vergangenen Jahren in Sölden aber häufig verzichten. Immer mehr Sportler sind sich darin einig, dass man sich viel Kritik ersparen könnte, wenn man den Saisonstart um zwei oder drei Wochen nach hinten verlegen würde. »Bis zu welchem Grad sollen wir unsere Umwelt an einen Zeitplan anpassen, den wir haben wollen? Oder sollten wir unsere Zeitpläne an die Umwelt anpassen?«, fragte jüngst etwa Mikaela Shiffrin, die amerikanische Ausnahmeathletin und Favoritin auch der neuen Saison.

Also künftig erst im November starten? Dann wird es knapp, bis März alle geplanten Rennen unterzubringen. Der Weltverband Fis unter dem umstrittenen Präsidenten Johan Eliasch baute den Kalender in diesem Jahr auf je 45 Rennen pro Geschlecht aus. Oder einfach im Frühjahr länger fahren, etwa bis in den April hinein? »Aber wen interessiert es dann noch?« fragte der deutsche Frauen-Chefcoach Andreas Puelacher.