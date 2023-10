Annegret Hilse/REUTERS Janik Haberer vom 1. FC Union Berlin am Ball

Haste Kacke am Schuh, haste Kacke am Schuh. Neun Spiele hintereinander enden in neun Nullnummern – das müssen die Spieler des 1. FC Union Berlin erst mal wegstecken. Und der beste Psychotherapeut ist wieder einmal die eigene Fanbase, die die Mannschaft feierte, als hätte sie gerade den dritten Champions-League-Auftritt haushoch für sich entschieden. »Egal! Kopf hoch!« gab ihnen der Vorturner auf der Gegengeraden im Olympiastadion mit auf den Weg in die Kabine, gefolgt von einem donnernden »Eisern Union« der umstehenden Anhängerschaft. Gerade noch hatten die Köpenicker alles richtig gemacht gegen den SSC Neapel, die Italiener von Anfang an deutlich unter Druck gesetzt, sich ein ums andere Mal Chancen verschafft, das Spiel bestimmt – und dann trotzdem unverdient mit 0:1 (0:0) verloren.

Traurig. Aber es gibt nicht nur Niederlagen zu vermelden von Union Berlin. Ausgerechnet im Stadion an der Alten Försterei haben die, die die Zukunft des Vereins mitbestimmen sollen, am Dienstag nachmittag schon mal vorgelegt. Die U19-Kicker trafen auf den neapolitanischen Nachwuchs und konnten mit den ersten drei Punkten in der Youth League vom Platz gehen. Dabei waren sie in der ersten Minute noch nicht ganz auf der Höhe gewesen und ließen in einem Moment der Schläfrigkeit Neapel in Führung gehen. Nieselregen und Rückstand untergruben allerdings nicht den Kampfeswillen, der Ausgleich per Ecke war wenige Minuten später im Kasten und in der zweiten Hälfte sahen die Gäste schließlich kein Land mehr. Der 4:1-Sieg (1:1) – das hätte ein Signal fürs Olympiastadion am Abend sein können. Aber, wie hieß es an der Bande der Waldseite an diesem Nachmittag so orakelnd: »Die Alte Försterei, dit is der einzje Fleck.«

Das Vorprogramm für die große Nummer in der Charlottenburger Schüssel, es kam ohne Sportis Song »Eisernet Lied« aus, aus dem die Textzeile beim Nachwuchsspiel zitiert worden war. Überhaupt war die Musikauswahl zwischen den nervigen Cham­pions-League-Werbeblöcken recht merkwürdig: Die Ärzte, Westernhagen … Sollten Songs aus dem Westen den Triumph einläuten? Wo blieb der olle Achim Mentzel auf der Strecke? Na ja, wollen wir nicht zu geschmäcklerisch werden. Zwar hatten sich die Schauer über Berlin mittlerweile zum veritablen Starkregen entwickelt, aber die mehr als 72.000 Fans ließen sich im erneut ganz in Rot leuchtenden, ausverkauften Stadion die Stimmung nicht vermiesen. Der Turnaround nach den Niederlagen gegen Real Madrid und Sporting Braga sollte her. Endlich Punkte machen.

Und es sah richtig gut aus, was die Spieler da auf den Rasen legten. Keine Selbstverständlichkeit nach den vielen Bundesligapleiten in Serie, die an jeder noch so professionellen Fußballerseele nagen können. Packende Zweikämpfe im Mittelfeld und ein starker Drang hin zu Neapels Tor bestimmten die erste Hälfte. Trainer Urs Fischer setzte auf die Tempomacher David Fofana und Sheraldo Becker in der Spitze. In der 24. Minute kam ersterer zum Zug und passte auf Jannik Haberer, der den Ball gekonnt versenkte. Doch der alles erleichternde Jubel kam zu früh – Fofana war im Abseits gewesen. Konzentriert und ohne merkliche Fehler ging es weiter. Ein erlösendes Tor für Union lag in der Luft, doch da blieb es auch. Nach der Pause dann ein Augenblick der Unaufmerksamkeit: Der Neapolitaner Chwitscha Kvaratskhelia spielte die Verteidigungswand der Unioner aus, passte auf Giacomo Raspadori, der Unions Torhüter Frederik Rönnow aus kurzer Distanz keine Chance ließ und das erste und letzte Tor des Abends in der 65. Minute klarmachte. Keine Spur von Mutverlust danach unter den Unionern, aggressiv setzten sie auf Ausgleich, während Neapel auf Zeit spielte. Fischer brachte mit Aissa Laïdouni, Alex Král und Kevin Behrens frischen Wind ins Spiel, doch letztlich konnten sie in der Schlussphase auch nichts mehr drehen.

Noch drei Spiele stehen in der Gruppenphase der Champions League an, davon eines im Berliner Olympia­stadion: am 12. Dezember gegen Real Madrid. Bis dahin kann noch viel passieren. Ein Anfang, die Serie der Schlappen ad acta zu legen, könnte das Bundesligaspiel gegen Werder Bremen am kommenden Wochenende sein. Im Weserstadion hat der U19-Nachwuchs übrigens am letzten Sonnabend mit einem 0:4 schon mal einen furiosen Auswärtssieg eingefahren.