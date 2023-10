IMAGO/Pacific Press Agency »Stopp dem Waffenhandel in den Häfen«: 10.000 Demonstranten folgten dem Aufruf des Hafenarbeiterkollektivs Calp am 25. Februar in Genua

Die internationale Solidarität über alle nationalen Grenzen hinweg ist eine Säule der Arbeiterbewegung. Theoretisch. Im Krieg ist nämlich oft Schluss mit dem proletarischen Zusammenhalt. Der aktuelle Gaza-Krieg bestätigt die These. Während die palästinensischen Gewerkschaften die internationale Gewerkschaftsbewegung dringend um Unterstützung für einen Waffenstillstand in Gaza bitten, kämpft die israelische Histadrut mit gänzlich anderen Problemen.

Die fortdauernden Luftangriffe auf Gaza seien »Teil des israelischen Plans (…) ihn insgesamt ethnisch zu säubern«, schrieben die palästinensischen Gewerkschaften am 16. Oktober in einer Erklärung. Das geschehe mit »unerschütterlicher Unterstützung und aktiver Beteiligung der USA und der Mehrheit der europäischen Staaten«. Auf der Westbank habe die Regierung außerdem mehr als 10.000 Gewehre an extremistische Siedler verteilt, »um deren eskalierende Angriffe und Pogrome gegen Palästinenser zu erleichtern«. Israel habe die Absicht, so viele Palästinenser wie möglich zu vertreiben und einen neuen Mittleren Osten zu schaffen, »in dem die Palästinenser in ständiger Unterdrückung leben«. Die internationale Gewerkschaftsbewegung müsse, »jede Form von Komplizenschaft mit Israels Verbrechen« beenden. Die Werktätigen in aller Welt sollten sich weigern, Waffen für Israel zu bauen, sie zu transportieren und Maßnahmen gegen Unternehmen ergreifen, »die an der Umsetzung der brutalen und illegalen israelischen Belagerung beteiligt sind (…)«, fordern die palästinensischen Gewerkschaften.

Im Mai 2021 hatten sich Hafenarbeiter im italienischen Livorno geweigert ein Schiff zu beladen, das Waffen für Israel transportieren sollte. Damals war Israel ebenfalls dabei, den Gazastreifen zu bombardieren. »Der Hafen von Livorno wird kein Komplize des Massakers am palästinensischen Volk sein«, erklärte die linke Gewerkschaft Unione Sindacale di Base (USB). Ähnliche Aktionen liefen später auch gegen die Verschiffung von Waffen nach Saudi-Arabien und in die Ukraine. Auf ihrer Homepage ruft die USB nun für den 3. November zu einer nationalen Demonstration in Rom auf: »USB war schon immer gegen die Teilnahme unseres Landes an Kriegen und steht an der Seite der Menschen, die für ihre Befreiung kämpfen.«

Auch der Kongress der südafrikanischen Gewerkschaften COSATU zeigt sich in einem Statement vom 11. Oktober solidarisch. »Basierend auf seinen eigenen Erfahrungen mit Apartheid und Kolonialismus verurteilt COSATU alle Verbrechen gegen die Menschheit und unterstreicht die Bedeutung globaler Solidarität im Kampf gegen Unterdrückung und Ungerechtigkeit.« Die Gewerkschaft unterstütze die Palästinenser in ihrem Kampf zur »Beendigung der Apartheid, der kolonialen Besatzung und für das Recht auf unabhängige Staatlichkeit«. COSATU ist enttäuscht von der Haltung des israelischen Gewerkschaftsverbands Histadrut, der sich weigere, die israelische Besatzung zu verurteilen.

»Der Staat Israel befindet sich im Krieg. Jeder von uns ist ein Soldat auf seinem Feld«, rief Arnon Bar-David, der Vorsitzende der Histadrut, laut der israelischen Onlinezeitung Davar bereits am Tag nach dem Angriff der Hamas die Israelis zur Einheit auf. »Wir werden weh tun, wir werden kämpfen, und wir werden gewinnen, weil wir kein anderes Land haben. Das ist unser Zuhause.« Allerdings fehlen durch die Mobilisierung von 300.000 Reservisten acht Prozent der Arbeitskräfte, wie die Internetseite Global Histadrut am 15. Oktober berichtete. »Diese enorme Mobilisierung führt dazu, dass Bürger aus allen Gesellschaftsschichten ihren Arbeitsplatz und ihre Familien verlassen, um dem Ruf zur Unterstützung ihrer Nation zu folgen.« Schlüsselsektoren wie die Landwirtschaft und die Lebensmittelproduktion seien gezwungen, ihren Betrieb einzustellen, so Global Histadrut am 22. Oktober.

Der deutsche Gewerkschaftsbund DGB versicherte der Histadrut am 10. Oktober in einem Brief seine Solidarität. »Wir stehen eng an eurer Seite«, heißt es in dem auf Englisch verfassten Schreiben, das in vollständiger Länge auf der Homepage des DGB nachzulesen ist. »Wir sind schockiert und besorgt, wie brutaler Antisemitismus auch hier in Deutschland zum Vorschein kam.«