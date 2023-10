Der Streit um eine höhere Beteiligung an den Gesamteinnahmen aus Til Schweigers Kinohits »Keinohrhasen« und »Zweiohrküken« geht weiter. Drehbuchautorin Anika Decker hat gegen das Urteil des Berliner Landgerichts Berufung eingelegt, wie eine Gerichtssprecherin am Mittwoch auf Anfrage der dpa mitteilte. Damit landet der Fall erneut vor dem Berliner Kammergericht. Zwar hatte das Landgericht der Drehbuchautorin grundsätzlich eine höhere Beteiligung an den Kinohits zugesprochen. Ein Großteil ihrer Ansprüche ist nach dem Urteil von Ende September aber verjährt. (Az. 15 O 296/18). Die Autorin hatte nach dem Urteil von einem »Meilenstein« gesprochen. Aktuell wolle sie sich nicht zu dem Verfahren äußern, erklärte ihr Presseagent am Mittwoch. (dpa/jW)