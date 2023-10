Neue Visionen Geheime Experimente in Schweizer Berghöhlen? Kriminalbeamte (Philippe Graber und David Bennent) betreten die Szene

Man hat sich so sehr an Hektik oder andererseits das elegische Phlegma in deutschen Filmen gewöhnt, dass es einen verblüfft, wenn das mal nicht so ist. So beginnt »Die Theorie von allem« mit seinem traurigen Ende. In den frühen 1970er Jahren stellt ein zerzauselter Mensch das Buch »Die Theorie von allem« in einem orangenen TV-Studio vor, in dem auch Kettenraucher willkommen sind. Danach weitet sich das enge, unscharfe Farbfernsehbild auf ein Breitwandformat und in ein intensiv kontrastreiches Schwarzweiß.

Plötzlich ist es 1962, und Johannes Leinert (Jan Bülow) packt seine Koffer, um in ein neues Leben aufzubrechen. Der Physikstudent muss es zu etwas bringen, das ist er seiner Mutter schuldig, die an seine Besonderheit glaubt und ihm ihr ganzes Erspartes mitgibt. Erst mal soll er aber seinen Doktorvater Dr. Strathen (Hanns Zischler) in die Schweizer Alpen zu einem Kongress begleiten, auf dem ein Iraner sein »bahnbrechendes« quantenmechanisches Modell vorstellt. Auch Leinert gilt als hochbegabt, neigt aber zu einer wilden, einer künstlerischen Wissenschaft. Dass er offen zugibt, die wichtigsten Parameter und Formeln seines theoretischen Ansatzes im Traum empfangen zu haben, kommt beim rationalistischen Strathen nicht gut an.

Schon den Restaurantwagen des Zuges durchwehen sehr großbürgerliche Schwingungen. Professoren gebärden sich als selbstherrliche Honoratioren, denen auch Konkurrenz und Neid nicht fremd sind. Darunter hat auch der lebenslustige Professor Blumberg (Gottfried Breitfuss) zu leiden, ein jüdischer Nonkonformist, der Leinert überhaupt nicht auf dem Holzweg sieht. Den Ausgangspunkt dieser Story hat übrigens das Leben von Hugh Everett geliefert, dessen Vielweltentheorie hier ja eine Rolle spielt; sie wurde von Niels Bohr so ausdrücklich abgelehnt, dass sich ­Everett ganz aus der Physik zurückzog.

Auch im elegant-rustikalen Chalet-Hotel bleiben die Koryphäen der Kernforschung unter sich. In der Lobby zeigt der Hotelpage, dass er die nach 1945 opportunen Umstellungen noch nicht verinnerlicht hat, er entbietet seinen Gästen einen strammen deutschen Gruß.

Da vom iranischen Stargast weit und breit nichts zu sehen ist, kompensieren die Wissenschaftler dessen Nicht-Anwesenheit mit Dinners, auf Partys oder eben draußen an der guten, kalten Luft des Hochgebirges. Leinert versucht derweil, mit seiner Arbeit voranzukommen. Er verbeißt sich aber auch erotisch – in seiner Karin Hönig (Olivia Ross), die abends für die Hotelgäste ­Jazziges am Flügel improvisiert. Hönig ist ein Wesen, das wohl quer zu Zeitebenen existiert. Es scheint so, als hätte Leinert sie schon einmal geliebt oder als würde sie ihn aus einem späteren Leben kennen. Jedenfalls weiß sie Dinge über ihn, die sie sonst nicht wissen könnte. Einmal spricht sie etwas auf Hebräisch, das macht sie nicht weniger rätselhaft.

Das kompakte Dräuen von »Theorie von allem« erinnert an David-Lynch-Filme oder Lars-von-Trier-Serien. Auch an vorsätzlicheren Filmreferenzen mangelt es nicht. Ob man, wie es geschehen ist, nur weil die Musik von Diego Ramos Rodriguez überaus majestätisch ist, sofort mit Hitchcock-Vergleichen kommen muss, ist aber zweifelhaft. Eher schon würden sich da die Bergfilme von Arnold, Leni oder Luis aufdrängen.

Die »Zauberberg«-Atmosphäre ironischer Gesellschaftsschilderung verschiebt sich nun aber immer mehr in eine konspirative Fantasy-Aufstellung, die im romantisch-post-nazistischen Imperfekt und mit technischem Grusel arbeitet. In Höhlen der Schweizer Berge wird nämlich mit Atomen experimentiert. Früher wurde da Uran abgebaut, vielleicht für die deutsche Bombe. Jetzt werden die schönen Wolken in diese Berge hineingesaugt, Blumberg bekommt schwärende Pusteln, dann wird er ermordet. Deshalb betreten jetzt Kriminalbeamte die Szene, darunter der Auratiker David Bennent, dessen eindringliches Schauen das dichte Filmbild laserartig durchsticht.

Der Versuch, eine quantenmechanische Logik auf makroskopische Filmscripts anzuwenden, könnte mit der Untersagung aller Darstellung enden oder aber ins Kontraintuitive und Paradoxe gehen, das sich bizarre Parallelwelten oder zeitliche Inversionen ausdenkt, wie es hier der Fall ist. Das könnte leicht an den Haaren herbeigezogen wirken, interessanterweise ist es die Kohärenz der Stimmung in diesem Film, die Plausibilität so sehr unterstreicht, wie sie sie überhaupt erst erzeugt. In »Theorie …« ist eine starke cinematische Aufladung von Anfang an gesetzt und sie wird erstaunlich souverän und entspannt durchgehalten. Dem filmischen Pathos hilft auch eine Großspurigkeit auf, die seltsamerweise nicht hochmütig und auch nicht unangenehm ist, denn sie hat Spaß an der Größenbehauptung und setzt sie humorvoll um; auch der orchestrale Soundtrack hilft sehr dabei, den Film zu vergrößern.

Als »Die Theorie von allem« als Beitrag im diesjährigen Wettbewerb von Venedig angekündigt wurde, war das an sich schon eine Nachricht, weil deutschen Produktionen internationaler Zuspruch sonst nur selten zuteil wird. Timm Kröger schien außerdem quasi aus dem Nichts zu kommen. Tatsächlich hat er vorher nur »Zerrumpelt Herz« gedreht, und das ist neun Jahre her. Er war aber zum Beispiel auch für die Kamera in Sandra Wollners »Vom Nachteil geboren zu sein« (2020) verantwortlich. Das ist nun eine von mehreren Überschneidungen, die vielleicht den ungewohnten, gewissermaßen österreichischen Vibe dieses deutschen Films erklärt. Es ist wie gesagt die Abwesenheit von Hektik und eine humorvolle Entspanntheit, die hier den großen Unterschied machen.