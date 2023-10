Der US-Schauspieler Richard Roundtree, bekannt durch die Titelrolle im Film »Shaft«, ist im Alter von 81 Jahren in seinem Haus in Los Angeles gestorben. Wie sein Manager Patrick McMinn am Dienstagabend (Ortszeit) dem Branchenblatt The Hollywood Reporter mitteilte, war ein kürzlich diagnostizierter Bauchspeicheldrüsenkrebs die Todesursache. Als erster schwarzer Actionheld wurde Roundtree in den 1970er Jahren durch seine Hauptrolle als saucooler New Yorker Detektiv in »Shaft« (1971) unter der Regie von Gordon Parks zu einem der Gesichter der sogenannten Blaxploitation-Filme. Das Genre entstand in den späten 1960er Jahren und reflektierte ein neues afroamerikanischen Selbstbewusstsein. (dpa/jW)