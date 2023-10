Die deutsche Regisseurin Tamara Denić und ihr Team sowie der Berliner Filmkomponist Sascha Blank sind bei den diesjährigen Studenten-Oscars zusammen mit Nachwuchstalenten aus aller Welt ausgezeichnet worden. Am Dienstag abend (Ortszeit) wurden die Trophäen im Rahmen der 50. Student Academy Awards in Beverly Hills vergeben. Die in Berlin lebende Regisseurin Denić (31) holte mit dem Kurzfilm »Istina« (Wahrheit), ihrem Abschlussfilm an der Hamburg Media School, in der Sparte »Narrative/Erzählung« den Oscar in Bronze. Der Preis in Silber ging an den Kurzfilm »Revisited« aus Norwegen, Gold an den österreichischen Beitrag »Invisible Border«. »Istina« dreht sich um eine Fotojournalistin, die in Belgrad von extrem rechten Gruppierungen bedroht wird. Daraufhin flieht sie mit ihrer kleinen Tochter nach Deutschland, doch auch dort erlebt sie bei ihrem Einsatz auf Demonstrationen in Hamburg Anfeindungen und Gewalt. Blank (36) hatte für den Dokumentarfilm »Wings of Dust« von Regisseur Giorgio Ghiotto von der New York University die Musik komponiert. Dessen Doku über Vidal Merma, einen indigenen Journalisten und Aktivisten aus Peru, der in seiner Heimat gegen die Vergiftung des Andenhochlands durch den Kupferbergbau kämpft, holte den Doku-Studenten-Oscar in Gold. In diesem Jahr waren 2.443 Beiträge von 720 Studieneinrichtungen eingegangen. Am Ende wurden zehn Filme in den Sparten Animation, Dokumentation, Erzählung und Alternative/Experimental ausgezeichnet. Mitte September waren die Preisträger bereits benannt worden, doch erst bei der Zeremonie am Dienstag wurde die Reihenfolge der Oscars – Gold, Silber oder Bronze – bekannt. (dpa/jW)