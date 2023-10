kpa/United Archives/imago Sich für nichts zu schade: The Scorpions in der WDR-»Plattenküche« (1979)

Das Debüt der Scorpions, »Lonesome Crow« (1972), bewegt sich im verspielten, vernebelten und strukturell auch schon mal aus dem Leim gehenden Psychedelic Rock. Nicht ohne Grund erscheint das Album auf dem Kraut-Label Brain. »Wir waren doch nur eine junge Band auf der Suche nach sich selbst, nach einem eigenen Stil, nach der Scorpions-DNA«, hat sich Klaus Meine später halb entschuldigend über das Album geäußert. »Wir hatten keine Ahnung, wohin es uns tragen würde.«

Aus der Perspektive der späteren Platinalben muss man das wohl so sehen. Hier sind allenfalls Spurenelemente von dem zu hören, was sie dereinst ausmachen wird – harte Riffs, Klaus Meines Sirenengesang und unbedingte Eingängigkeit. Just deshalb feiert die Hascher-Fraktion dieses Album als Großtat. »Kopfhörer auf, den Bong geladen, und dann Feuer frei für dieses Psych-Doom-Meisterwerk«, jubiliert ein englischer Hörer auf der Musikplattform discogs, der aber vielleicht ja auch nur seine Erstpressung verkaufen will.

Zufälle gehören bei jeder großen Karriere dazu. Die Scorpions bekommen die Gelegenheit, drei Songs für den Antidrogenfilm »Das kalte Paradies« beizusteuern und lernen im Studio den kommenden Sound-Zampano Conny Plank kennen. Plank hört Potential und stellt den Kontakt zum frisch gegründeten Brain-Label her, für das er nun regelmäßig als Produzent und Toningenieur tätig ist. Er quartiert sich mit ihnen im Oktober 1971 für eine Woche im Hamburger Star Studio ein und nimmt auf, was die Band gerade am Wickel hat. Gar nicht so wenig. Der Opener »I’m Going Mad« orientiert sich an den frühen psychedelischen Black Sabbath, »It All Depends« erinnert mit seinen jähen Gitarrenattacken an Led Zeppelin, »Leave Me« ist melodiöser Blues Rock à la Peter Greens Fleetwood Mac, und in der schwer verkrauteten Fuge »Lonesome Crow« gibt es sogar einen Jazz-Part.

Das Album ist zugeschnitten auf Michael Schenker, der hier nach Herzenslust an seiner Reputation als Gitarrenwunderkind werkeln darf. Mit »In Search of the Peace of Mind« enthält das Album aber auch eine Powerballade avant la lettre, die als Missing Link zwischen dem Frühwerk und den späteren Alben stehen kann und die als einziger Song des Debüts noch lange nach Schenkers Abwanderung im Programm bleibt. Eine stark gestraffte, entschlackte Version hört man etwa auf ihrem Livealbum »Tokyo Tapes« (1978). Angeblich ist es Schenkers erster echter Song, geschrieben als Teenager in der elterlichen Küche in Hannover-Sarstedt. Das wird der Grund dafür sein, warum er so an ihm hängt und sich immer wieder bitterlich darüber beklagt, dass man ihm zu wenig Tantiemen für seine ingeniöse Komposition bezahlt hat. Damals wurden die Credits nun mal basisdemokratisch der gesamten Band zugeschlagen.

Ihre Wege trennen sich dann ohne­hin bald. Bei der anschließenden Deutschland-Tourunter anderem im Vorprogramm von UFO springt Michael Schenker für deren etatmäßigen, vor kurzem leider verstorbenen Gitarristen Bernie Marsden ein, den die englischen Behörden nicht haben ausreisen lassen. Er macht seine Sache so gut, dass ihn UFO-Chef Phil Mogg prompt abwirbt.

Die Scorpions brechen danach auseinander. Aber nicht für lange. Die Hannoversche Szene brodelt in den frühen Siebzigern und bietet genügend Rekrutierungsmöglichkeiten. Uli Roth hatte bereits für einen Gig als Leadgitarrist ausgeholfen, Rudolf Schenker schätzt sein Spiel und findet in dessen Band Dawn Road mit Jürgen Rosenthal am Schlagzeug, Francis Buchholz am Bass und Achim Kirschning an den Keyboards auch gleich genügend willige Mitstreiter für eine zweite Auflage der Scorpions. Jetzt beginnt der Spaß erst richtig. Kommerziell jedenfalls. Die Bong-Raucher machen allenfalls »Fly to the Rainbow« noch mit, danach sind sie raus.