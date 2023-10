Unrast Verlag So sieht sie also aus: Die Klitoris (aus: »da unten« von Louie Läuger)

Kinder lernen die biologischen Fakten der Fortpflanzung heute nicht mehr auf der Straße, der Weide oder im Schweinestall. Sexualkundeunterricht ist gleich mehrfach fester Bestandteil der Schulausbildung. Die Fragen scheinen dennoch nicht weniger, sondern mehr zu werden. Erklärte früher eine sichtlich verlegene Lehrkraft den feixenden Bälgern, dass der Mann seinen Penis in die Vagina der Frau stecken müsse, um ein Kind zu zeugen, ist heute nicht einmal klar, wer oder was ein Mann oder eine Frau eigentlich ist.

In der allgemeinen Auflösung klarer Kategorien steckt eine große Freiheit, aber auch eine große Verunsicherung. Was machen junge Leute damit, dass alles möglich ist und die alte Mann-Frau-knick-knack-Geschichte als Heteronormativität in den Ruch einer Unterdrückungsideologie geraten ist? Wo können sie sich informieren, wenn doch die Eltern sie aus Geiz oder Faul- und Feigheit auf die herkömmliche Art gezeugt bzw. geboren haben und womöglich immer noch unverbesserlich diesem veralteten Bild von Normalität anhängen? Zarte Ironie beiseite gibt es für jedes Heranwachsende Themen, die man nicht unbedingt mit den Freunden und unbedingt nicht mit den Alten bespricht. Hier kann vielleicht »graphische Literatur« helfen.

Speziell an (biologische) Frauen richtet sich der Comicklassiker »Der Ursprung der Welt« von Liv Strömquist. Ihre Kulturgeschichte der Vulva »von der Bibel bis Freud, vom unbeholfenen Biologieunterricht bis hin zur aktuellen Tamponwerbung« (Verlagswerbung) wurde trotz einiger Textlastigkeit sogar als Theaterstück adaptiert und dürfte hinlänglich bekannt sein, lässt aber viele praktische Fragen offen, auf die neuere Publikationen eingehen.

Das unlängst wieder aufgelegte Büchlein »da unten« von Louie Läuger etwa versteht sich als »Aufklärungscomic über Vulven und Sexualität«. Und in der Tat wird von Masturbation bis Menstruation über Verhütung, Anatomie, Pornografie und manch anderes kaum eine Frage ausgelassen. Zu sehen gibt es ungelenk-niedlich gezeichnete primäre und sekundäre Geschlechtsmerkmale, die Autorin, Spielzeug, Hygieneartikel und was sonst noch so anfällt. Fraglich ist vielleicht, ob die Ermunterung zu buchstäblich allem, was allen Beteiligten Spaß macht, manch junge Leserin am Beginn der sexuellen Entfaltung nicht ratloser zurücklässt als vor der Lektüre. So heißt es im Kapitel Sex ­Shaming: »Du stehst darauf, auf Leute zu pinkeln und deine Partnerin mag das auch und ihr habt ein erfüllendes Sexleben und eine tolle Beziehung? Glückwunsch!« Dem kann man sich nur anschließen. Aber wie sangen die Comedian Harmonists vor 90 Jahren: »Nicht gleich daran denken, erst die Blümlein schenken.«

Ebenfalls von Louie Läuger stammt das deutlich umfangreichere Buch »Gender-Kram«, das auch kein Comic im engeren Sinne ist, aber auf über 200 Seiten »Illustrationen und Stimmen zu Geschlecht« versammelt. Denn Potztausend, die Welt ist vielfältig geworden: Trans-, Bi-, Inter-, Aporagender, Maverick, Two-Spirit, Gender Diverse, Genderpunk, -queer, -­fluid, -flux, Pan-, Maxi-, Omni-, Gray- , Agender und, nicht zu vergessen, Cisgender, also die von früher bekannten Männer und Frauen – da dürfte für jedes etwas dabeisein.

Das bunteste und kunstvollste der hier vorgestellten Bücher ist »United Queerdom« von Kate Charlesworth. Das »Graphic Memoir« erzählt die Geschichte der sexuellen Selbstwerdung der in den 1950ern geborenen Autorin mit allen Etappensiegen und -niederlagen, Peinlichkeiten, Unsicherheiten und familiären Konflikten. Alle paar Seiten gibt es aufwendig gestaltete Collagen aus Nachrichtenüberschriften, Fotos englischer Homo-Prominenter, Sprechblasen und historischen Einordnungen. Die sich über fast 70 Jahre erstreckende, sehr bunte Geschichte ist optisch und inhaltlich verwirrend, weil die Promis Nichtbriten kaum geläufig und auch die Protagonistinnen schwer auseinanderzuhalten sind. Das Leitthema ist: »Andere« gab es schon immer, sie waren früher nur schwieriger zu erkennen. Nichts Neues unter der Sonne also.