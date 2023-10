Pascal Rossignol/REUTERS Trio Infernal (v. l. n. r.): Antoine Arnault, LVMH-Imagedirektor, Bernard Arnault, LVMH-Boss, und Tony Estanguet, Orgachef des Pariser Olympiakomitees (Paris, 24.7.2023)

Wenn das Großkapital sich alle vier Jahre Olympische Spiele gönnt, darf der Reichste unter ihnen natürlich nicht fehlen. Einer der »Partner«, der im kommenden Juli in Paris das Spektakel mitfinanzieren wird, ist selbstverständlich Bernard Arnault, intimer Freund und Förderer des Staatspräsidenten Emmanuel Macron und Ratgeber in Sachen Kultur. Denn seinen Luxuskonzern LVMH – Moët Hennessy – Louis Vuitton SE betrachtet der Chefverkäufer von teuersten Handtäschchen, edlem Champagner und betörenden Duftstoffen als Kulturträger Frankreichs. Die Spiele, die am 23. Juli 2024 auf der Seine eröffnet werden sollen, sind da nur eine lobenswerte Ergänzung und Bereicherung des Geschäfts. Damit das Spektakel auf dem Fluss reibungslos abgewickelt werden kann, muss allerdings zunächst alte und sehr viel bescheidenere Kultur abgeräumt werden: Die Bouquinisten, die 230 Pariser Strassenbuchhändler, die ihre grünen Holzkisten samt Inhalt seit dem 16. Jahrhundert an den steinernen Balustraden der Uferpromenaden aufgehängt haben, sollen verschwinden.

Das Innenministerium sieht sie als »Sicherheitsrisiko« – man könnte Bomben zwischen dicken Buchrücken, Plakaten des Kultmalers Henri de Toulouse-Lautrec und den von Touristen gern gekauften kleinen Eiffeltürmen aus Messing verstecken. Gefahr also, die von oben von den kostenlosen Rängen droht, während unten direkt am Wasser die Prominenz sitzt, die für Eintrittskarten zum Eröffnungsfest bis zu 3.000 Euro bezahlt haben wird. Allein, die Bouquinisten weigern sich und bleiben in ihrer Stadt, wo sie zum kulturellen Inventar gehören wie Louvre und Musée d'Orsay.

Was tun? Die Polizei werde sie wohl mit Gewalt vertreiben, fürchten die 180 direkt betroffenen Händler. Und wer wisse, ob sie jemals wieder an ihre alten Plätze zurückkehren dürften, klagten sie in der vergangenen Woche in einem vom TV-Sender France 2 verbreiteten Videofilm.

Ratlosigkeit auch bei den Schrebergärtnern in der Banlieue Aubervilliers, wo die Staatsmacht den Olympiern für ein Schwimmbecken und ein Solarium eine breite Schneise in die Gemüsebeete der Arbeiterfamilien pflügte – offenbar illegal, denn schon im September 2022 verbot ein Berufungsgericht des Pariser Vororts Bobigny die Fortsetzung der Arbeiten – da war die Hälfte der Ende des 19. Jahrhunderts an die Malocher zwecks besserer Versorgung mit gesunder Nahrung übergebenen Parzellen bereits eingeebnet und mit einigen Hundert Lastwagen Sand auf die Betonierung vorbereitet. Für Salat und Blumenkohl scheint das Gelände seither verloren.

Wie üblich, wie schon in Albertville, Athen, London oder Rio sollen die Spiele auch diesmal in Paris »die grünsten Spiele« der Neuzeit werden, versprachen der Staatschef und die assistierende Hauptstadtbürgermeisterin Anne Hidalgo. »Ein Witz, grüne Spiele gibt es nicht«, entgegnen die auf dem Internetportal Reporterre berichtenden Journalisten, seit Staat und Stadt sich um die Organisation des Spektakels bewarben und »gewannen«. Gegen niemand, denn die Spiele wollten andere Städte gar nicht mehr haben. Seit dem Debakel von Athen, das 2004 nicht nur die Hauptstadt Griechenlands, sondern dessen gesamtes Volk in den Ruin trieb – die Spiele standen am Beginn der Finanzkrise, die bis heute nicht überwunden ist – sind Kommunen weltweit vorsichtig geworden mit dem, was der deutsche IOC-Präsident Thomas Bach die »olympische Idee« nennt.

Die Pariser Eröffnungsfeier soll gewissermaßen vom Fluss getragen werden, sie werde »Geschichte schreiben«, prahlte jüngst das Internationale Olympische Komitee (IOC). Nicht in ein Stadion sollen die Sportlerdelegationen einlaufen, sondern auf Booten die Seine befahren. Und bestaunt, so der Plan, von Hundertausenden auf Brücken und Promenaden entlang der Ufer, dabei bewacht von rund 30.000 Polizisten und Gendarmen, die eigens für das olympische Geschäft rekrutiert wurden. Die »Partner«, neben Arnaults Luxusladen auch die üblichen »grünen« Sponsoren Coca-Cola, Allianz oder Bridgestone, drängten auf »garantierte« Sicherheit. Die Spiele werden verschwinden, die Polizisten aber, fürchten nicht wenige Pariser, werden bleiben.