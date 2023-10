Rennfahrerin des Tages: Elin aus der Sesamstraße

NDR/Thorsten Jander Rasch unterwegs: Elin bewegt sich rollend fort

Erni, Bert und Co. aus der »Sesamstraße« haben eine neue Nachbarin: Sie hat braune Zöpfe, trägt eine gelbe Jacke und bewegt sich mit Hilfe eines Rollstuhls fort. Elin ist eine der ersten Figuren im deutschen Puppenfernsehen, die offen über sich und ihre Behinderung spricht. Nicht nur Handpuppen müssen sich dafür oft fremde Stimmen leihen – trotz technisch optimierter Versorgung aller Haushalte mangelt es an Audiodeskriptionen und Gebärdensprachdolmetschen; was den ableistischen Normanforderungen staatlicher Rundfunkanstalten nicht entspricht, fällt schnell aus dem Rahmen – und muss mit anderem Sendungsbewusstsein gegen die fremdverordnete Erbauung ankommen.

Elin hingegen ist anders: Sie baut sich ihre Fortbewegungsmittel selbst und nimmt sich das Wort, wenn andere es besser wissen. Mit der handbetriebenen Kurbel ihrer Seifenkiste gewinnt sie jedes Rennen – und braucht dafür keinen fremden Antrieb. Angeblich sei das Entwicklungsteam der »Sesam­straße« bei der Erfindung des neuen Charakters von der Idee geleitet worden, dass es für alle Kinder gleichermaßen wichtig sei, sich in der »Sesamstraße« repräsentiert zu sehen. Menschen mit Behinderung waren von Beginn an am Entwicklungsprozess beteiligt, »um sicherzustellen, dass die Figur realistisch und glaubwürdig ist«, verlautbart dahingehend der Gleichstellungsbeauftragte im NDR – dementsprechend positiv wurde der Puppencharakter im Rollstuhl auch von Menschen mit Behinderung wahrgenommen.

Manche Kinder waren allerdings immer schon gleicher: Sie fahren nicht auf zwei Rädern durch gelähmte Zeiten, statt dessen bleibt die Barrierefreiheit ihrer Welt von Beginn an unhinterfragt. Vielleicht macht der NDR mit Elin einen anderen Anfang: Ihr Flügelpferd ist kein Racing Car, sondern eine Seifenkiste mit Handkurbelbetrieb.