La Jaima de Tiris Teilnehmer der Kundgebung an der spanischen Botschaft

Die Gruppe »La Jaima de Tiris« hat kürzlich vor der spanischen Botschaft in Berlin demonstriert. Warum?

Wir haben uns am 12. Oktober vor der spanischen Botschaft in Berlin versammelt, um einen Brief an den spanischen Botschafter in Berlin zu übergeben. In diesem Brief fordern wir, dass Spanien seine historische Verantwortung gegenüber dem sahrauischen Volk übernimmt. Wir wollten dieses Datum, das eng mit der kolonialen Geschichte Spaniens verknüpft ist, nutzen, um auf die Situation in der Westsahara aufmerksam zu machen. Dieses Gebiet ist immer noch eines von 17 Gebieten weltweit, das vom Sonderausschuss für Entkolonisierung der Vereinten Nationen als Kolonie betrachtet wird, und Spanien ist nach wie vor die verantwortliche Verwaltungsmacht. Spanien hat den Entkolonisierungsprozess nicht abgeschlossen und das Recht auf freie Selbstbestimmung des sahrauischen Volkes nicht respektiert. Wir fordern die spanische Regierung und den spanischen Staat auf, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Sie muss von der marokkanischen Regierung die Einhaltung des humanitären Völkerrechts verlangen und den Schutz der sahrauischen politischen Gefangenen in marokkanischen Gefängnissen gewährleisten.

Wie reagierte der Botschafter auf die Aktion?

Der Botschafter zeigte sich zunächst überrascht, war jedoch gleichzeitig bereit, den Brief entgegenzunehmen. Dann versuchte er, eine Debatte über das Konzept der Selbstbestimmung zu beginnen und argumentierte, dass Autonomie auch als »Selbstbestimmung« für die Westsahara betrachtet werden könnte. Möglicherweise wollte der Botschafter die Verteidigung der Position des spanischen Ministerpräsidenten sichtbar machen, um keine Konflikte zu provozieren. In jedem Fall verpflichtete er sich, den Brief zu lesen. Bisher gab es keine weiteren Reaktionen.

Welche Maßnahmen sollten Ihrer Meinung nach von der spanischen Regierung in bezug auf die Westsahara ergriffen werden?

Die spanische Regierung sollte die Geschichte der sahrauischen Region überprüfen und den historischen Fehler korrigieren, den Spanien im Zusammenhang mit der Westsahara gemacht hat. Spanien sollte die Rechte des sahrauischen Volkes verteidigen und die Wahrheit darüber vor den Vereinten Nationen darlegen. Das würde den Weg für das sahrauische Volk erleichtern.

Welche Rolle spielt der Konflikt in der Westsahara für die spanische Linke?

Für die gesamte spanische Gesellschaft, insbesondere aber für die politische Linke, war die sahrauische Frage immer auf verschiedenen Ebenen präsent. Die Linke, die historisch für soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte engagiert war, hat den Kampf des sahrauischen Volkes unterstützt. Spanien trägt als Kolonialmacht eine besondere Verantwortung für die aktuelle Lage in der Westsahara. Die spanische Linke erkennt diese Verantwortung an und setzt sich durch Aktivismus und politische Unterstützung für die gerechte Selbstbestimmung des sahrauischen Volkes und die Suche nach einer friedlichen Lösung des Konflikts ein.

Wie hat sich die jüngere Politik der spanischen Regierung in bezug auf die Westsahara ausgewirkt?

Die Entscheidung von Ministerpräsident Pedro Sánchez bezüglich der Anerkennung der Unabhängigkeit der Westsahara war eine einsame Entscheidung und hatte keine politische Bedeutung, da sie von allen spanischen politischen Parteien abgelehnt wurde. Ich glaube nicht, dass dies etwas an der sahrauischen Sache ändern wird.

Was motivierte Sie bei der Gründung der Gruppe »La Jaima de Tiris«?

Wir sind eine Gruppe hauptsächlich spanischsprachiger und sahrauischer Menschen, die in Berlin leben und sich des spanischen Einflusses auf die aktuelle Situation des sahrauischen Volkes bewusst sind. Wir sprechen über das letzte afrikanische Gebiet, das noch zu entkolonisieren ist und derzeit von Marokko besetzt ist. Das sahrauische Volk ist seit mehr als 45 Jahren zwischen Flüchtlingslagern in Algerien und den besetzten Gebieten aufgeteilt, wo schwere und fortlaufende Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Das führte uns vor einem Jahr dazu, die Gruppe zu gründen, um die Lage dieses Volkes bekannt zu machen.