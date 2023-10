Ben Birchall/PA Wire/dpa Schon im Vietnamkrieg im Einsatz, um ganze Landstriche zu verwüsten: US-Langstreckenbomber vom Typ B-52

Diesen Freitag endet die diesjährige NATO-Großübung »Steadfast Noon« (Standhafter Mittag). In Italien ist die nicht schweigend hingenommen worden. Am Sonnabend protestierten Friedensaktivisten in Pisa, Livorno und weiteren Städten unter Losungen wie »Raus aus der NATO« oder »Keine Waffen für den Krieg in der Ukraine« gegen das zehntägige Manöver. Sie forderten, das militärische Kooperationsabkommen zwischen Italien und Israel zu widerrufen, den Völkermord in Gaza zu stoppen und den palästinensischen Staat anzuerkennen.

An dem Militärmanöver beteiligten sich 13 Länder einschließlich der BRD mit etwa 60 Flugzeugen – von Kampfjets über Aufklärungs- und Tankflugzeugen bis hin zu Langstreckenbombern vom Typ B-52 –, um den »Verteidigungsfall mit Atomwaffen« zu üben. Schwerpunkt war der Luftraum über Italien, Kroatien und dem Mittelmeer. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg erinnerte angesichts des Ukraine-Kriegs an die wichtige Rolle, die Atomwaffen bei der Abschreckung spielten. »Steadfast Noon« werde dazu beitragen, Glaubwürdigkeit und Wirksamkeit der nuklearen Abschreckung zu gewährleisten.

Bei Pisa und Livorno liegt mit der US-Heeresgarnison in »Camp Darby« bereits eines der größten Militärzentren im gesamten Mittelmeerraum. Dort befindet sich eine ganze Reihe militärischer Anlagen mit einem Flugplatz und der Fallschirmjägerbrigade »Folgore«, einer mobilen Einsatzreserve. Der Komplex ist von entscheidender Bedeutung für Einsätze in Osteuropa und Nordafrika.

Mit dem Bau einer weiteren Militärbasis in Coltano bei Pisa soll der Standort erweitert werden. Doch dagegen regt sich Widerstand. Die durch immer weitere Militärausgaben angetriebene gefährliche globale Kriegsspirale muss gestoppt werden, fordert eine im vergangenen Jahr gegründete Bewegung gegen den Stützpunkt in einem Aufruf, den das kommunistische Magazin Contropiano am 17. Oktober online veröffentlichte. Das für den Bau der Basis verschwendete Geld sollte für die Umwelt und soziale Belange verwendet werden.