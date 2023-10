Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS Am Verhandlungstisch: »Drei plus drei«-Treffen in Teheran (23.10.2023)

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat am Montag mit mehreren Kollegen in der iranischen Hauptstadt Teheran über die Lage in der unruhigen Region Südkaukasus gesprochen. Im Rahmen des sogenannten Drei-plus-drei-Treffens traf Lawrow mit Vertretern aus Armenien, Aserbaidschan, der Türkei und dem Iran zusammen. Georgien verweigerte im Vorfeld die Teilnahme.

Laut Armenpress habe sich Aserbaidschan mit dem vor Ort unterzeichneten Kommuniqué zum Abzug seiner Truppen aus »souveränem armenischem Territorium« verpflichtet; außerdem sehe es die friedliche Beilegung von Streitigkeiten, die Aufrechterhaltung territorialer Integrität und die Achtung der Menschenrechte nach der Charta der Vereinten Nationen vor. Lawrow bot russische Hilfe bei den immer noch bestehenden Konflikten beider Länder zur Grenzziehung an. Die noch aus sowjetischer Zeit stammenden Karten, die den genauen Verlauf zeigten, lägen in Moskau, sagte der russische Chefdiplomat. »Wir sind stets bereit, bei einer echten Grenzregulierung zu helfen«, so Lawrow.

Der iranische Präsident Ebrahim Raisi sagte nach Agenturberichten, man wolle zu Einigkeit zwischen Aserbaidschan und Armenien beitragen. Außenminister Hossein Amir-Abdollahian betonte vor den Kollegen die Bedeutung regionaler Zusammenarbeit. Die Einmischung außenstehender Staaten löse die Probleme in der Region nicht, sondern sorge für weitere, sagte er laut der iranischen Nachrichtenagentur ISNA.

Am Dienstag monierte Artur Khachatryan, Parlamentsabgeordneter in Jerewan für die Armenische Revolutionäre Föderation (ARF), die Folgenlosigkeit des Kommuniqués gegenüber Armenpress: Statt seine Truppen wie in dem Kommuniqué vereinbart aus Wajots Dsor, Sjunik und Gegharkunik abzuziehen, sende Aserbaidschan eine »klare Botschaft, dass es auf keinen Fall die Absicht hat, Frieden zu schließen, wenn dieser Friedensvertrag keine Kapitulationserklärung Armeniens enthält«.