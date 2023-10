Susana Vera/REUTERS Unterzeichnungsbereit: Yolanda Díaz und Spaniens amtierender Premierminister Pedro Sánchez (24.10.2023)

Unter dem Titel »España avanza« (Spanien kommt voran) haben die Sozialdemokraten des PSOE und das Linksbündnis Sumar am Dienstag in Madrid ihren Koalitionsvertrag vorgestellt. Der Vertrag ist eine Sammlung von sozialdemokratischen Maßnahmen im positiven Sinne, die auch ein Gesetz zur Klimakrise vorsieht. Die vielleicht interessanteste Maßnahme ist die Reduzierung der Arbeitswoche von 40 auf 37,5 Stunden.

Die anarchosyndikalistische Gewerkschaft CGT begrüßte das Vorhaben: »Das kommt zu spät und hätte eigentlich schon vor Jahren eingeführt werden müssen.« In einem Kommuniqué vom Dienstag warnte sie zugleich: »Allerdings deutet die Beharrlichkeit, mit der die Notwendigkeit betont wird, dass man einen Konsens mit den ›sozialen Akteuren‹ erreichen muss, auf nichts Gutes hin.«

Denn solche konsensuellen Abkommen, »unter denen die Arbeiterklasse jahrzehntelang leiden musste und die zwischen Unternehmern und den beiden ›Hauptgewerkschaften‹ geschlossen wurden, haben die soziale Kluft nicht nur nicht verringert, sondern sie waren auch die Ursache für die schädliche Verteilung des Reichtums« in der Gesellschaft. Die CGT betont, dass in den vergangenen vierzig Jahren mit der Entwicklung der digitalen Technologie und der Robotisierung eine Revolution im technologischen Fortschritt stattgefunden hat. Das habe sich aber nicht in einer »Reduzierung der Arbeitszeit und einer gerechten Verteilung des Wohlstands« niedergeschlagen.

Weitere Maßnahmen sehen vor, dass der Mindestlohn erneut erhöht werden soll. Die neue Regierung will Flüge, die weniger als zweieinhalb Stunden dauern, wegen der Erderwärmung abschaffen. Übergewinne im Energiesektor sollen vom Staat abgeschöpft und dafür genutzt werden, Stromkosten zu subventionieren. Doppelt so viele bedürftige Familien sollen den Bonus für den Bezug von elektrischem Strom erhalten. Damit wären nicht nur 1,5 Millionen, sondern drei Millionen Familien versorgt.

Auch soll es eine kostenlose Kinderkrippenbetreuung bis zum dritten Lebensjahr geben. Die Vorschule für Drei- bis Sechsjährige ist in Spanien bereits seit Jahrzehnten kostenlos. Die Bücher an den Schulen sollen ebenfalls kostenlos werden, außerdem soll in den Schulen der Laizismus gefördert werden. Vom Gesundheitssystem sollen auch die Kosten für Brillen, Zahnbehandlungen und Psychotherapien übernommen werden.

Über eines der wichtigsten Themen wird in den Dokumenten nicht gesprochen, nämlich die Migration. Es ist lediglich von einem »Pakt für Migration und Asyl« die Rede, den man in Europa voranbringen wolle. Einzelheiten zu diesem Vorschlag werden jedoch nicht näher beschrieben. In bezug auf den Konflikt im Nahen Osten verpflichtet sich die Regierung, Palästina als Land anzuerkennen, bleibt aber auf Distanz zu den Forderungen der Chefin von Podemos, Ione Belarra, die gefordert hatte, mehr Druck auf Israel auszuüben, um einen Genozid im Gazastreifen zu verhindern.

Eine große Lücke hinterlässt die Koalitionsvereinbarung mit Blick auf die Westsahara. Obwohl im Bündnis Sumar die erste sahrauische Abgeordnete der Geschichte vertreten ist, kommen der Westsahara-Konflikt und die Verpflichtung Spaniens gegenüber seiner alten, von Marokko zu zwei Dritteln besetzten Kolonie in der zwischen PSOE und Sumar geschlossenen Vereinbarung nicht vor.

Nun muss Sánchez sicherstellen, dass die regionalen Parteien ihn wählen werden. Die Debatte dreht sich derzeit um eine mögliche Amnestie für katalanische Politiker und Aktivisten, die wegen ihrer Beteiligung an den Referenden zur Unabhängigkeit im Jahr 2017 festgenommen worden waren. Doch das gestaltet sich schwierig. Bis Ende November bleibt nun Zeit, um die neue Regierung zu vereidigen, sonst drohen Neuwahlen.